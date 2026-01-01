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*Вокалист THE WHO: «Мы первая металл-группа. И точка!» 59
*Вокалист IRON MAIDEN приехал на концерт на бронетранспортере 47
*Басист MÖTLEY CRÜE: «Даже не могу представить, чер... 46
*Участники METALLICA исполнили RAMMSTEIN 31
*Новое видео MEMOIRA 19
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Black Veil Brides

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Новое видео BLACK VEIL BRIDES



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Woe and Pain, новое видео группы BLACK VEIL BRIDES, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из нового альбома "Vindicate", выпущенного восьмого мая на Spinefarm:

01. Invocation To The Muse
02. Vindicate
03. Certainty
04. Bleeders
05. Hallelujah
06. Cut
07. Alive
08. Purgatory
09. Revenger
10. Sorrow
11. Grace
12. Ave Maria
13. Woe & Pain
14. Eschaton












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