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Вокалист THE WHO: «Мы первая металл-группа. И точка!»
59
Вокалист IRON MAIDEN приехал на концерт на бронетранспортере
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Басист MÖTLEY CRÜE: «Даже не могу представить, чер...
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Участники METALLICA исполнили RAMMSTEIN
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Вокалист THE WHO: «Мы первая металл-группа. И точка!»
59
Вокалист IRON MAIDEN приехал на концерт на бронетранспортере
47
Басист MÖTLEY CRÜE: «Даже не могу представить, чер...
46
Участники METALLICA исполнили RAMMSTEIN
31
Новое видео MEMOIRA
19
все новости группы
Lizzy Borden
США
Heavy Metal
Power Metal
http://www.lizzyborden.com
Myspace:
http://www.myspace.com/lizzybordenband
Facebook:
https://www.facebook.com/Reallizzyborden/
13 июн 2026
:
Профессиональное видео с выступления LIZZY BORDEN
26 авг 2023
:
Новое видео LIZZY BORDEN
28 сен 2021
:
Винилы LIZZY BORDEN выйдут осенью
9 июл 2021
:
Переиздания LIZZY BORDEN выйдут летом
24 мар 2021
:
Новое видео LIZZY BORDEN
16 ноя 2020
:
Лучшее от LIZZY BORDEN
30 окт 2020
:
Кавер-версия RAMONES от LIZZY BORDEN
15 авг 2019
:
Новое видео с текстом от LIZZY BORDEN
11 июл 2019
:
Видео с выступления LIZZY BORDEN
10 июн 2019
:
Видео с выступления LIZZY BORDEN
15 фев 2019
:
Новое видео LIZZY BORDEN
27 июн 2018
:
Успехи в чартах LIZZY BORDEN
18 июн 2018
:
Новый альбом LIZZY BORDEN доступен для прослушивания
11 июн 2018
:
Новая песня LIZZY BORDEN
20 май 2018
:
Новое видео LIZZY BORDEN
19 апр 2018
:
Новый альбом LIZZY BORDEN выйдет в июне
9 мар 2018
:
Винилы LIZZY BORDEN выйдут весной
31 янв 2017
:
Новый альбом LIZZY BORDEN выйдет летом
23 мар 2016
:
LIZZY BORDEN на METAL BLADE RECORDS
6 фев 2014
:
LIZZY BORDEN отыграли шоу в составе 'Appointment With Death'
4 янв 2014
:
LIZZY BORDEN отыграют шоу в составе 'Appointment With Death'
11 сен 2013
:
Гитарист LIZZY BORDEN выпустил сольную запись
16 дек 2012
:
Рождественская песня LIZZY BORDEN
20 июн 2012
:
LIZZY BORDEN: профессиональная съёмка всего концерта на HELLFEST
4 мар 2012
:
Новое промо-видео LIZZY BORDEN
18 авг 2011
:
Гитарист LIZZY BORDEN о JANI LANE
31 июл 2011
:
Акустическая кавер-версия "Edge Of Glory" LADY GAGA от LIZZY BORDEN
29 июн 2011
:
LIZZY BORDEN не торопятся с выпуском нового альбома
25 дек 2010
:
Видео-отчет от LIZZY BORDEN
13 окт 2010
:
LIZZY BORDEN сочиняют материал
6 авг 2010
:
Новый гитарист в LIZZY BORDEN
10 июн 2009
:
LIZZY BORDEN объявили имя нового гитариста
13 фев 2009
:
Из LIZZY BORDEN ушёл гитарист
11 фев 2008
:
Клип LIZZY BORDEN на песню 'Tomorrow Never Comes' выложен в сети
сегодня
Профессиональное видео с выступления LIZZY BORDEN
Профессиональное видео с выступления LIZZY BORDEN, которое состоялось в рамках Rock Hard Festival 2019, доступно для просмотра ниже.
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Конкурсы
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Рецензии
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Сообщений нет