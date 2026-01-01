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*Вокалист THE WHO: «Мы первая металл-группа. И точка!» 59
*Вокалист IRON MAIDEN приехал на концерт на бронетранспортере 47
*Басист MÖTLEY CRÜE: «Даже не могу представить, чер... 46
*Участники METALLICA исполнили RAMMSTEIN 31
*Новое видео MEMOIRA 19
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*Вокалист THE WHO: «Мы первая металл-группа. И точка!» 59
*Вокалист IRON MAIDEN приехал на концерт на бронетранспортере 47
*Басист MÖTLEY CRÜE: «Даже не могу представить, чер... 46
*Участники METALLICA исполнили RAMMSTEIN 31
*Новое видео MEMOIRA 19
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Lizzy Borden

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13 июн 2026 : 		 Профессиональное видео с выступления LIZZY BORDEN

26 авг 2023 : 		 Новое видео LIZZY BORDEN

28 сен 2021 : 		 Винилы LIZZY BORDEN выйдут осенью

9 июл 2021 : 		 Переиздания LIZZY BORDEN выйдут летом

24 мар 2021 : 		 Новое видео LIZZY BORDEN

16 ноя 2020 : 		 Лучшее от LIZZY BORDEN

30 окт 2020 : 		 Кавер-версия RAMONES от LIZZY BORDEN

15 авг 2019 : 		 Новое видео с текстом от LIZZY BORDEN

11 июл 2019 : 		 Видео с выступления LIZZY BORDEN

10 июн 2019 : 		 Видео с выступления LIZZY BORDEN

15 фев 2019 : 		 Новое видео LIZZY BORDEN

27 июн 2018 : 		 Успехи в чартах LIZZY BORDEN

18 июн 2018 : 		 Новый альбом LIZZY BORDEN доступен для прослушивания

11 июн 2018 : 		 Новая песня LIZZY BORDEN

20 май 2018 : 		 Новое видео LIZZY BORDEN

19 апр 2018 : 		 Новый альбом LIZZY BORDEN выйдет в июне

9 мар 2018 : 		 Винилы LIZZY BORDEN выйдут весной

31 янв 2017 : 		 Новый альбом LIZZY BORDEN выйдет летом

23 мар 2016 : 		 LIZZY BORDEN на METAL BLADE RECORDS

6 фев 2014 : 		 LIZZY BORDEN отыграли шоу в составе 'Appointment With Death'

4 янв 2014 : 		 LIZZY BORDEN отыграют шоу в составе 'Appointment With Death'

11 сен 2013 : 		 Гитарист LIZZY BORDEN выпустил сольную запись

16 дек 2012 : 		 Рождественская песня LIZZY BORDEN

20 июн 2012 : 		 LIZZY BORDEN: профессиональная съёмка всего концерта на HELLFEST

4 мар 2012 : 		 Новое промо-видео LIZZY BORDEN

18 авг 2011 : 		 Гитарист LIZZY BORDEN о JANI LANE
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Профессиональное видео с выступления LIZZY BORDEN



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Профессиональное видео с выступления LIZZY BORDEN, которое состоялось в рамках Rock Hard Festival 2019, доступно для просмотра ниже.




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