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Профессиональное видео с выступления METALLICA



Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось 24 мая на Deutsche Bank Park, Frankfurt, Germany, доступно для просмотра ниже:



Whiplash

For Whom the Bell Tolls

The Shortest Straw

Until It Sleeps

Lux Æterna

Leper Messiah

Kirk and Rob Doodle (Accept's "Fast as a Shark")

Fade to Black

Wherever I May Roam

The Call of Ktulu

The Unforgiven

Whiskey in the Jar ([traditional] cover)

Blackened

Moth Into Flame

One

Enter Sandman Until It SleepsLux ÆternaKirk and Rob Doodle (Accept's "Fast as a Shark")Fade to BlackWherever I May RoamThe Call of KtuluThe UnforgivenWhiskey in the Jar ([traditional] cover)BlackenedMoth Into FlameOneEnter Sandman











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