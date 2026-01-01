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Rob Dukes

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ROB DUKES о тяготах туровой жизни



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ROB DUKES в недавнем интервью рассказал о жертвах, на которые приходится идти музыкантам во время длительных гастролей, когда они месяцами находятся вдали от семьи и близких.

«Я наблюдал, как наш гитарист Lee Altus растил маленьких детей, пока играл в EXODUS, и пропускал огромные куски их жизни. А я, например, не видел свою собаку три месяца.

И я очень скучаю по своей собаке, чувак. Она огромная часть моей жизни. Это не ребёнок, но для меня почти так и есть. У меня нет детей, так что это самое близкое, что у меня есть».

По словам Dukes'a, гастрольная жизнь неизбежно связана с потерей времени, которое можно было бы провести с близкими.

«Ты пропускаешь семейные события. Думаю, каждому человеку — или большинству людей — нужно иногда побыть одному: почитать книгу, послушать музыку или просто заняться чем-то своим.

Но когда ты месяцами живёшь в туровом автобусе, то оказываешься в очень маленьком замкнутом пространстве вместе с десятью или одиннадцатью людьми, включая музыкантов и техников.

И времени наедине с собой у тебя практически нет».

Он отметил, что даже в редкие моменты уединения кто-то постоянно оказывается рядом.

«Всегда находится кто-то именно там, где ты хотел бы побыть один. А если выходишь из автобуса, вокруг фанаты, другие группы, люди. И это тоже часть неудобств. Ты жертвуешь личным пространством, временем для себя и возможностью заниматься тем, чем хочешь».

Кроме того, музыкантам регулярно приходится пропускать важные события дома.

«Ты пропускаешь семейные праздники, различные события, дни рождения. К счастью, благодаря технологиям всё стало намного проще. Есть Zoom, FaceTime, и сейчас поддерживать связь с семьёй гораздо легче, чем ещё пятнадцать лет назад».

Вспоминая времена, когда интернет и мобильная связь были далеко не так доступны, Rob признался, что раньше ситуация выглядела совсем иначе.

«Помню времена, когда приходилось искать телефонные магазины с Wi-Fi, потому что в Европе его практически нигде не было. Я мог провести в Европе два месяца и почти ни с кем не поговорить из дома.

Очень редко удавалось связаться с близкими, потому что это было просто сложно. Сейчас всё стало намного лучше».

Однако технологии не помогают решить одну конкретную проблему.

«Но моя собака не понимает, что такое телефон! Когда она слышит мой голос из трубки, то думает, что я нахожусь за дверью, и начинает сходить с ума. Поэтому мне пришлось перестать давать ей слышать мой голос.

Мне самому становилось плохо от того, что она думала, будто я вернулся домой, хотя меня там не было. Я не хотел её разочаровывать».

Впрочем, возвращение домой всегда быстро расставляет всё по своим местам.

«К счастью, она не человек, а собака. Поэтому в тот момент, когда я возвращаюсь домой после тура и захожу в дверь, она мгновенно забывает обо всём времени, которое меня не было рядом. И единственный, кто по-настоящему скучал всё это время, — это я».

В завершение Dukes дал простой совет тем, кто мечтает связать свою жизнь с музыкой.

«Но если ты музыкант, просто выходи на сцену и делай то, что делает тебя счастливым. И будь честен с самим собой».




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