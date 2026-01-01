EVANESCENCE открыли тур

Видео с выступления EVANESCENCE, которое состоялось одиннадцатого июня в iTHINK Financial Amphitheatre, West Palm Beach, Florida, доступно для просмотра ниже:
01. Sanctuary (live debut)
02. Tell Me When You've Had Enough (live debut)
03. Afterlife
04. Rapture (live debut)
05. Going Under
06. Lithium
07. Like You (live debut)
08. Self Destruct (live debut)
09. Calm Down (live debut)
10. Call Me When You're Sober
11. Beautiful Lie (live debut)
12. Wasted On You
13. Forever Without You (live debut)
14. Bring Me To Life
15. Imaginary
16. Better Without You
17. About Us (live debut)
18. Fight Like A Girl (with Courtney LaPlante and NOVA TWINS)
19. Who Will You Follow
20. My Immortal
21. Wide Open Heart (live debut)
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