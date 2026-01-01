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*Вокалист THE WHO: «Мы первая металл-группа. И точка!» 59
*Вокалист IRON MAIDEN приехал на концерт на бронетранспортере 47
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*Вокалист THE WHO: «Мы первая металл-группа. И точка!» 59
*Вокалист IRON MAIDEN приехал на концерт на бронетранспортере 47
*Басист MÖTLEY CRÜE: «Даже не могу представить, чер... 46
*Участники METALLICA исполнили RAMMSTEIN 31
*Новое видео MEMOIRA 19
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Evanescence

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13 июн 2026 : 		 EVANESCENCE открыли тур

5 июн 2026 : 		 Новый альбом EVANESCENCE доступен для прослушивания

4 июн 2026 : 		 Вокалистка EVANESCENCE: «Нельзя отворачиваться от реальности»

15 май 2026 : 		 Новое видео EVANESCENCE

30 апр 2026 : 		 Вокалистка EVANESCENCE: «Я оптимистка, я в нас верю»

15 апр 2026 : 		 Вокалистка EVANESCENCE: «Хорошо, что мы наконец-то готовы выпустить что-то новое!»

10 апр 2026 : 		 Новая песня EVANESCENCE

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17 дек 2025 : 		 EVANESCENCE выпустят альбом в 2026

14 дек 2025 : 		 EVANESCENCE выступили на GAME AWARDS

26 окт 2025 : 		 Бывшая гитаристка EVANESCENCE: «Комбинация разных причин привела к моему уходу»

29 сен 2025 : 		 EVANESCENCE о новом материале

25 сен 2025 : 		 PAUL McCOY спел с EVANESCENCE

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21 июл 2025 : 		 EVANESCENCE работают с разными продюсерами

7 июл 2025 : 		 Новое видео EVANESCENCE

23 июн 2025 : 		 Новый альбом EVANESCENCE в начале года?

20 июн 2025 : 		 Вокалистка EVANESCENCE: «Я довольна нынешним составом»

13 июн 2025 : 		 Бывшая гитаристка EVANESCENCE уходит из индустрии

7 июн 2025 : 		 EVANESCENCE записали песню с K.FLAY

3 июн 2025 : 		 EVANESCENCE записали песню с K.FLAY

30 май 2025 : 		 Вокалистка EVANESCENCE в новом треке HALSEY: Видео

16 май 2025 : 		 Вокалистка EVANESCENCE и HALSEY исполнили новую песню

13 май 2025 : 		 Вокалистка EVANESCENCE в новом треке HALSEY

10 май 2025 : 		 Вокалистка EVANESCENCE и HALSEY записали песню

17 апр 2025 : 		 Новое видео EVANESCENCE
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|||| сегодня

EVANESCENCE открыли тур



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Видео с выступления EVANESCENCE, которое состоялось одиннадцатого июня в iTHINK Financial Amphitheatre, West Palm Beach, Florida, доступно для просмотра ниже:

01. Sanctuary (live debut)
02. Tell Me When You've Had Enough (live debut)
03. Afterlife
04. Rapture (live debut)
05. Going Under
06. Lithium
07. Like You (live debut)
08. Self Destruct (live debut)
09. Calm Down (live debut)
10. Call Me When You're Sober
11. Beautiful Lie (live debut)
12. Wasted On You
13. Forever Without You (live debut)
14. Bring Me To Life
15. Imaginary
16. Better Without You
17. About Us (live debut)
18. Fight Like A Girl (with Courtney LaPlante and NOVA TWINS)
19. Who Will You Follow
20. My Immortal
21. Wide Open Heart (live debut)




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