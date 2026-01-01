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Новый альбом KA'APER доступен для прослушивания
KA'APER, кипрские мастера тёмных искусств, готовы представить свой второй полноформатный альбом. Десять тяжёлых и мелодичных историй о жизни и смерти, любви и предательстве, мимолётном и вечном объединены под названием «When Gods Walked the Earth». Построенный на сокрушительных риффах, мрачных мелодиях и интенсивном вокале, альбом перемещается между видениями древней мифологии и размышлениями о современности, увиденной через её призму. От взрывов яростных риффов до атмосферных фрагментов, «When Gods Walked the Earth» исследует вечные человеческие проблемы через язык богов, легенд и теней. Для поклонников Septicflesh, Dark Tranquillity, Rotting Christ, Insomnium и Graveworm. Мастеринг и сведение от Максима Барышникова.
Состав:
Евгений Пчеляков - вокал
Тимур Глушан - гитара
Игорь Курзин - бас
Алексей Бойчук - барабаны
Гости:
Эллен Пчелякова - скрипки
Юлия Селихова - вокал (трек 7)
Майк Ангастиниотис - вокал (трек 10)
Трек-лист:
01. Amenhotep
02. Of Chaos and Destruction
03. Pharaoh
04. Our Time of Dying
05. Eternity in Stone
06. When Gods Walked the Earth
07. Lament for Osiris
08. A Reason to Go Insane
09. After the Gods
10. Hiding
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