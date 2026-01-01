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Новый альбом KA'APER доступен для прослушивания



KA'APER, кипрские мастера тёмных искусств, готовы представить свой второй полноформатный альбом. Десять тяжёлых и мелодичных историй о жизни и смерти, любви и предательстве, мимолётном и вечном объединены под названием «When Gods Walked the Earth». Построенный на сокрушительных риффах, мрачных мелодиях и интенсивном вокале, альбом перемещается между видениями древней мифологии и размышлениями о современности, увиденной через её призму. От взрывов яростных риффов до атмосферных фрагментов, «When Gods Walked the Earth» исследует вечные человеческие проблемы через язык богов, легенд и теней. Для поклонников Septicflesh, Dark Tranquillity, Rotting Christ, Insomnium и Graveworm. Мастеринг и сведение от Максима Барышникова.



Состав:



Евгений Пчеляков - вокал

Тимур Глушан - гитара

Игорь Курзин - бас

Алексей Бойчук - барабаны



Гости:



Эллен Пчелякова - скрипки

Юлия Селихова - вокал (трек 7)

Майк Ангастиниотис - вокал (трек 10)



Трек-лист:



01. Amenhotep

02. Of Chaos and Destruction

03. Pharaoh

04. Our Time of Dying

05. Eternity in Stone

06. When Gods Walked the Earth

07. Lament for Osiris

08. A Reason to Go Insane

09. After the Gods

10. Hiding

<a href="https://satanath.bandcamp.com/album/sat419-kaaper-when-gods-walked-the-earth-2026">SAT419: Ka'aper - When Gods Walked The Earth (2026) by Satanath Records</a>





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