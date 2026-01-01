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*Басист MÖTLEY CRÜE: «Даже не могу представить, чер... 46
*Барабанщик ANTHRAX: «Новый альбом — кульминация эпох, идей и... 28
*Новое видео MEMOIRA 19
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Hollywood Undead

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26 июн 2025 : 		 Новое видео HOLLYWOOD UNDEAD

2 апр 2025 : 		 HOLLYWOOD UNDEAD: «Рок только сейчас догоняет хип-хоп в формате выпуска песен»

30 окт 2024 : 		 Новое видео HOLLYWOOD UNDEAD

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3 мар 2023 : 		 Делюкс-версия последнего альбома HOLLYWOOD UNDEAD выйдет весной

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25 фев 2022 : 		 Новая песня HOLLYWOOD UNDEAD

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Новый альбом HOLLYWOOD UNDEAD выйдет в начале следующего года



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В рамках недавней беседы с Johnny 3 Tears, у него спросили, какие планы у группы на ближайшее время в отношении новой музыки:

«О, они есть. В начале следующего года мы выпускаем пластинку, как-то так. Так что может до того момента мы больше ничего и не выпустим, а может что-то еще будет. Но никаких песен, которые вышли за последнее время, там не будет. Эти все вышли отдельно»,

На замечание о том, что "рок артисты перешли на модель хип-хопа по релизу отдельных синглов вместо полноформатных альбомов", Johhny 3 Tears сказал:

«Рок музыканты много сотрудничают и делают разный материал. Хип-хоп делает это с 80-х годов. И фишка в том, что приходилось ждать долгие два года, чтобы выпустить материал, пока пластинка не соберется и сработает. Ну а сейчас мы будем выпускать песни. Мы никогда их не играли, мы же сами все это написали. Почему бы и нет?»




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