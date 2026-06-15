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Iron Maiden

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Бывший из IRON MAIDEN: «Очень хотел бы получить награду, но все решит менеджмент»



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Dennis Stratton в новом интервью поговорил о предстоящем включении IRON MAIDEN в Зал славы рок-н-ролла. Dennis, выступавший с группой с декабря 1979 по октябрь 1980 года и сыгравший на дебютном альбоме IRON MAIDEN, который поднялся до четвертого места в британских чартах, будет введён в Зал славы вместе с нынешними участниками коллектива — Bruce Dickinson, Steve Harris, Adrian Smith, Dave Murray и Janick Gers, а также бывшими вокалистами Полом Ди'Анно и Blaze Bayley и экс-барабанщиками Nicko McBrain и Клайвом Барром. Сама группа не сможет присутствовать на церемонии этой осенью, поскольку в ноябре у IRON MAIDEN запланированы концерты в Австралии, что ранее подтвердил менеджер коллектива Rod Smallwood. На вопрос о том, что он чувствует в связи с долгожданным включением в Зал Славы Рок-н-ролла, Dennis ответил:

«Если честно, я просто на седьмом небе от счастья. Помню, много лет назад — кажется, это был 2020 год — во время локдауна я разговаривал со Steve'ом. Он, как обычно, сидел дома, и мы обсуждали эту тему ещё тогда».

Вспоминая знаменитое высказывание Bruce'a Dickinson'a, который в 2018 году назвал Зал славы рок-н-ролла «полной и абсолютной хернёй», которой «заправляет банда гребаных американских святош, которые в рок-н-ролле ни черта не смыслят», Stratton продолжил:

«Да, я уважаю слова Bruce'a и его позицию. Группа поддерживает его мнение, и, думаю, менеджмент тоже. Раз я являюсь частью состава, который вводят в Зал славы, мне остаётся только принять это и уважать решение группы относительно того, будут они присутствовать на церемонии или нет.

Со временем всё это стало выглядеть немного нелепо. Каждый год, когда нас номинировали, возникало какое-то молчание и противостояние между сторонами, какие бы политические игры там ни происходили.

В конце концов я просто перестал об этом думать. Это не моё решение. Я уже давно не в группе, хотя формально остаюсь частью того состава, который сейчас вводят в Зал славы. Когда нас снова номинировали в этом году, я подумал: "Ну вот, опять начинается". Конечно, здорово снова попасть в число номинантов, но я был уверен, что ничего не изменится.

А потом увидел заявление Rod'a Smallwood'a в соцсетях о том, что нас всё-таки включили в Зал славы. Похоже, там решили: "Ладно, мы всё равно их введём. Хотят они этого или нет". И то, что меня тоже включили в этот состав, — это просто фантастика».

По словам Dennis'a, это признание стало достойным завершением многолетнего пути:

«Я уже говорил об этом раньше. После пятидесяти лет — или сколько там прошло — тяжёлой работы, бесконечных поездок, бессонных ночей и всех тех трудностей, через которые мы прошли, получить такую вишенку на торте в конце карьеры — это невероятно.

Именно так я к этому отношусь.

Но повторюсь: решение остаётся за группой и менеджментом. И какое бы решение они ни приняли, я его уважаю. Было бы здорово, если бы я, Nicko и Blaze могли принять награду от имени группы, но я не знаю, произойдёт ли это. Возможно, её получит кто-то другой, например Rod. Всё это уже не в наших руках».

Отдельно Stratton отметил, что рад прежде всего за поклонников:

«Я очень рад за фанатов. Хотя, если честно, многим из них этот Rock And Roll Hall Of Fame вообще не особенно важен. Но теперь группа официально введена в Зал славы, и, надеюсь, все эти споры наконец закончатся и люди смогут двигаться дальше.

Я не знаю, кто будет получать награду. Но не могу скрыть своего волнения. Конечно, мне хотелось бы самому выйти на сцену, принять эту награду и получить что-нибудь, что можно будет поставить дома и показывать внукам.

Посмотрим. Может быть, всё ещё изменится. Возможно, в группе скажут: "Да отправьте их туда, нам всё равно, пусть заберут награду". Если же её будет получать Rod, надеюсь, он не забудет про меня и я хотя бы получу какой-нибудь маленький трофей или памятную табличку для стены.

Для меня это, вероятно, станет символическим завершением карьеры — моментом, когда я наконец смогу сказать, что был введён в Rock And Roll Hall Of Fame».

Говоря о документальном фильме "Iron Maiden: Burning Ambition", который вышел в кинотеатрах в мае 2026 года, Dennis признался, что после просмотра остался с неоднозначными чувствами. Он присутствовал на мировой премьере в лондонском Cineworld Leicester Square, а затем посмотрел картину ещё раз в Белграде.

«На премьере в Лестере я чувствовал себя немного разочарованным. Наверное, потому что там присутствовали основные участники группы, ребята, с которыми я играл. Не было Adrian'a и Blaze'a, но остальные были на месте. И естественно, в такой ситуации ты отходишь немного на второй план.

Тем не менее я встретил много людей и прошёлся по красной дорожке. Было приятно увидеть всех снова. Честно говоря, я получил удовольствие от фильма, особенно как фанат. Но мне показалось, что некоторые моменты из ранней истории группы были сокращены или вовсе вырезаны. Хотя, конечно, в двухчасовой фильм невозможно вместить абсолютно всё».

По мнению Stratton'a, создатели картины уделили слишком мало внимания раннему периоду IRON MAIDEN:

«Было здорово увидеть старые архивные кадры. Но мне хотелось бы, чтобы эпохе начала группы уделили чуть больше времени. Многие фанаты говорили мне об этом в интернете и лично. Они считают, что новому поколению стоило подробнее рассказать о том, как всё начиналось. Но, возможно, создатели фильма решили, что об этом уже написано огромное количество книг. История о том, как я присоединился к группе, как привёл Clive, как принёс свою технику игры гармонизированными гитарами из предыдущих коллективов — всё это уже давно описано.

Вероятно, они решили, что зрители и так всё это знают и что важнее показать нынешнюю историю группы и то, как она развивается сегодня. Но лично я всё же хотел бы увидеть немного больше материала о самом начале IRON MAIDEN».




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15 июн 2026
EvgenBriden
Шо, опять?
15 июн 2026
m
mohnatiy
Кто про что, а этот хуй опять про награды
15 июн 2026
olly71
да дайте ему награду за героическое 10 месячное пребывание в группе и пусть заткнётся.
15 июн 2026
gravitgroove
"как принёс свою технику игры гармонизированными гитарами из предыдущих коллективов — всё это уже давно описано."

После этого как-то начинает увядать уважение к этому ветерану, особенно в купе с попрошайничеством получить статуэтку (лучше бы тушенки попросил годовой запас).

"Гармонии он принес", а я эти гармонии слышал еще на "Soundhouse types" до его появления. Еще немного и Мастейн будет не так убог на его фоне с не затухающим зудом.
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