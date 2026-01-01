14 июн 2026



Вокалист THE WILDHEARTS о раке



GINGER в рамках недавнего интервью поговорил о своём недавнем признании: врачи сообщили ему, что после постановки онкологического диагноза ему осталось жить около трёх лет. У музыканта обнаружена редкая, но агрессивная форма рака — мантийноклеточная лимфома (mantle cell lymphoma, MCL), которая обычно поражает лимфатические узлы, но также может затрагивать кровь, костный мозг и другие ткани организма. Говоря о своём нынешнем состоянии духа, Ginger заявил:



«Сейчас моя голова находится в потрясающем состоянии. Я живу каждой секундой настоящего момента. Когда живёшь здесь и сейчас, невозможно переживать о будущем или зацикливаться на прошлом. Это единственное правильное состояние для жизни.



Я научился этому примерно за три года до того, как мне поставили диагноз. И возможность применять это на практике сейчас, уже после того как я узнал о болезни, — это прекрасно. Можно сказать: "Ну и вовремя же я узнал, что умру от рака". Но ведь мы все, б$$$ь, умрём. Вопрос в том, насколько полно ты живёшь. А я живу. И жизнь сейчас складывается для меня просто замечательно.



Люди хотят писать мне и рассказывать, какой я замечательный и как много значил для них. И я бы хотел, чтобы каждый мой друг испытывал в своей жизни столько же радости. Существует нечто большее, чем физический мир. Всё продолжается. Мы продолжаемся. Всё продолжается дальше. Поэтому сделайте так, чтобы эта жизнь что-то значила.



Когда вас не станет, люди не будут помнить вас целиком. Они будут помнить только то, какие чувства вы у них вызывали, или какую роль вы сыграли как человек и как это повлияло на их жизнь. Только это и останется в памяти».



После того как интервьюер отметил, что Ginger повлиял на огромное количество людей своей музыкой и позитивным отношением к жизни, музыкант ответил:



«Большое спасибо за эти слова. Я очень это ценю. И это правда, потому что я постоянно встречаю таких людей и постоянно слышу подобные истории. Это прекрасное чувство. Вокруг меня сформировалось большое сообщество людей, и они помогают друг другу. Они помогают друг другу гораздо больше, чем просто на концертах или когда мы что-то продаём. Они поддерживают друг друга постоянно».



Отвечая на вопрос о том, как он собирается провести ближайшие месяцы, Ginger сказал:



«Думаю, я буду делать ровно то же самое, что делал всегда. Только увеличу обороты на несколько делений. Мне больше не нужно беспокоиться о том, что в старости я стану больным и немощным. И теперь мне даже интересно, сколько всего я успею натворить с собой за эти два-три года. Скоро узнаем.



Я собираюсь отрываться как сумасшедший до самого конца своих дней — каждый божий день. И пока что у меня не было ни одного плохого дня. Всё происходит на полную катушку. Я хочу буквально дотащить свой горящий труп до ворот ада и сказать: "Это было чертовски круто!"»







+2 -0



просмотров: 168

