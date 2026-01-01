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*MAX CAVALERA об исполнении Chaos A.D. 31
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Daughtry

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|||| 17 июн 2026

DAUGHTRY работает над новыми песнями



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Chris Daughtry в недавнем интервью ответил на вопрос о том, думал ли он или коллеги по группе над новым материалом:

«О да. Мы находимся в процессе написания. Я могу сказать это, потому что написал об этом в своем блоге, но я работаю с [британским музыкантом, продюсером и автором песен] Jordan Fish. И сейчас у нас есть несколько песен, над которыми мы трудимся, все идет потрясающе. Так что позже в этом году мы снова соберемся вместе, чтобы закончить работу над альбомом. Да, все очень интересно!»

Говоря о том, каково было работать с Fish'ом, бывшим участником BRING ME THE HORIZON, который недавно подписал издательский контракт с Warner Chappell Music, Chris сказал:

Все круто, потому что, если вы послушаете новую пластинку EVANESCENCE ["Sanctuary", над которой работал Jordan], вы сможете услышать там немного Jordan'a, но это явно пластинка EVANESCENCE. И я считаю, что это здорово, что он помнит об этом, работая с теми, с кем он работает, и, как фанат группы, реально привносит лучшее в то, что они уже делают. У нас похожая цель. И, да, нам не терпится узнать, к чему приведет наше сотрудничество. Сейчас уже немного жарко. Я просто забегаю несколько вперед и сообщаю вам, что уже сейчас немного горячо!»




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