все новости группы











сегодня



Легендарный продюсер SCOTT BURNS: «Дэт-металл многие воспринимали как временное явление»



В беседе с Sam Retzer из Tape Op легендарного продюсера Scott Burns из знаменитой флоридской студии Morrisound Recording спросили, считал ли он, что во время работы над альбомами ATHEIST «Unquestionable Presence» и DEATH «Human» фактически помогал выводить дэт-металл на новый художественный уровень. Последний, напомним, записывался при участии барабанщика Шона Рейнерта, также известного по CYNIC.



«Не совсем, хотя я ценю такую оценку, но не знаю. Я понимал, что такие люди, как Шон Рейнерт и Роджер Паттерсон из ATHEIST, были совершенно особенными музыкантами. Как и то, что сделали CYNIC на "Focus".



Сцена становилась всё популярнее в андеграунде, но одновременно существовали KING DIAMOND, SLAYER, MEGADETH, METALLICA, ANTHRAX, OVERKILL и TESTAMENT — уже известные группы».



По словам Burns'a, тогда дэт-металл многие воспринимали как временное явление.



«Мне кажется, многие считали дэт-металл просто очередным трендом, который скоро исчезнет. Не поймите меня неправильно. У моих групп была невероятно преданная аудитория, особенно в Европе. Но она всё равно оставалась относительно небольшой, потому что музыка была слишком экстремальной.



PMRC даже добилась того, чтобы на "Butchered At Birth" CANNIBAL CORPSE появилась предупреждающая маркировка.



Если бы тогда мне сказали, что спустя столько лет я всё ещё буду обсуждать эти записи в интервью, я бы ответил: "Да не может быть"».



Особенно его удивляет то, насколько сильным оказалось влияние экстремального вокала.



«Посмотрите на это с другой стороны. Вы часто слышите сегодня вокалистов, которые поют как King Diamond? Или кого-то, кто звучит как John Tardy из OBITUARY? Зато LAMB OF GOD, LORNA SHORE, AMON AMARTH и множество других известных групп используют тяжёлый, глубокий вокал.



George "Corpsegrinder" Fisher, Frank Mullen, Glen Benton — всё это низкие экстремальные голоса. Если бы тогда мне сказали, что такой стиль станет настолько распространённым, я бы снова ответил: "Да не может быть".



Не потому, что я не верил в него. Просто это до сих пор меня поражает. И это здорово. Я невероятно рад этому. Это лишь доказывает, что никто никогда не знает, что произойдёт дальше».



Затем Burns рассказал о своеобразном сообществе музыкантов и звукорежиссеров, которое сформировалось вокруг Morrisound и часто помогало друг другу во время записей.



«Ваш вопрос очень точный. Есть старая поговорка: "Чтобы что-то получилось, нужна целая деревня". Среди звукорежиссеров был Steve Heritage из ASSÜCK, который тяготел к панк-року и записывал HOT WATER MUSIC. Шон Малоун из CYNIC был настоящим феноменом и ещё в ранние годы играл в панк- и нью-вейв-группах, которые я хорошо знал. Judd Packer и "Super Brian" Benscoter тоже были потрясающими специалистами. Brian вообще один из тех героев, о которых редко вспоминают».



Отдельно Scott отметил гитариста Ralph Santolla.



«Ralph Santolla был феноменальным гитаристом. С возрастом он превратился в великолепного сессионного музыканта. Он мог играть свип-пикинг не хуже Yngwie Malmsteen и работал вместе с Jim'ом Morris'ом над множеством проектов».



По словам Burns'a, благодаря такой атмосфере многие проблемы решались практически мгновенно.



«Если у нас возникали трудности с барабанщиком, можно было просто позвонить Alex'y Marquez из MALEVOLENT CREATION. Очень часто группы были молодыми и неопытными, а такие музыканты могли прийти и сыграть как настоящие сессионщики уровня STEELY DAN.



Мы могли сказать: "Сыграй что-нибудь неоклассическое" или "Мне нужен звук Stratocaster", и они сразу понимали, что требуется».



Особое место в воспоминаниях Burns'a занимает James Murphy.



«James Murphy был невероятным музыкантом. Один из лучших гитаристов, с которыми мне когда-либо доводилось работать. Дэт-металл во многом строился на хаотичных соло с использованием рычага тремоло в духе Rick Rozz или Kerry King.



Поэтому было очень интересно слышать, как Murphy исполняет свои виртуозные партии поверх тяжёлых риффов на "Spiritual Healing" DEATH и "Cause Of Death" OBITUARY».



В завершение Scott подчеркнул, что главным достоинством Morrisound всегда оставалась особая атмосфера.



«В этом и заключалась красота Morrisound — это было настоящее сообщество. Всё происходило в Тампе, а не в каком-то огромном музыкальном центре. Все друг друга знали, и вокруг царила отличная атмосфера. Мы, сотрудники студии, не возражали против присутствия поклонников, если сами группы были не против.



Наверное, как и в любой студии, вокруг которой формируется активная сцена, там существовало настоящее чувство товарищества и взаимного уважения между музыкантами».







+2 -1



( 6 ) просмотров: 435

