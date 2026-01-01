Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалист IRON MAIDEN приехал на концерт на бронетранспортере 47
*Басист MÖTLEY CRÜE: «Даже не могу представить, чер... 46
*Барабанщик ANTHRAX: «Новый альбом — кульминация эпох, идей и... 36
*MAX CAVALERA об исполнении Chaos A.D. 31
*Новое видео MEMOIRA 19
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист IRON MAIDEN приехал на концерт на бронетранспортере 47
*Басист MÖTLEY CRÜE: «Даже не могу представить, чер... 46
*Барабанщик ANTHRAX: «Новый альбом — кульминация эпох, идей и... 36
*MAX CAVALERA об исполнении Chaos A.D. 31
*Новое видео MEMOIRA 19
[= ||| все новости группы



*

Saga

*



17 июн 2026 : 		 Видео с выступления SAGA

2 июн 2026 : 		 SAGA отметят юбилей на сцене

15 июл 2025 : 		 Вокалист SAGA о состоянии здоровья

20 сен 2024 : 		 Как дела у вокалиста SAGA?

12 сен 2024 : 		 У вокалиста SAGA рак

5 апр 2023 : 		 Обновленное концертное видео SAGA

24 апр 2021 : 		 SAGA выпускают переиздания альбомов

16 янв 2021 : 		 Акустика от SAGA

6 дек 2020 : 		 Новое видео SAGA

29 ноя 2020 : 		 Вокалист SAGA в концертном видео ROCK MEETS CLASSIC 2018

27 ноя 2020 : 		 Новый альбом SAGA выйдет весной

5 окт 2018 : 		 Новое видео SAGA

26 сен 2018 : 		 Фрагмент нового DVD SAGA

17 сен 2018 : 		 Концертный релиз SAGA выйдет осенью

22 янв 2017 : 		 SAGA планируют финальные концерты

3 окт 2013 : 		 Фрагмент нового DVD SAGA

5 сен 2013 : 		 Фрагмент нового DVD SAGA

14 июл 2013 : 		 Концертный релиз SAGA выйдет в сентябре

15 июн 2012 : 		 Трейлер нового альбома SAGA

1 май 2012 : 		 Новый альбом SAGA выйдет в июле

3 фев 2011 : 		 Вокалист SAGA: ""Это так здорово вернуться!".

30 янв 2011 : 		 В SAGA вернулся вокалист
| - |

|||| 17 июн 2026

Видео с выступления SAGA



zoom
Видео с выступления SAGA, который состоялось 11 июня в River Cree Resort & Casino in Enoch, Alberta, Canada, доступно для просмотра ниже:

01. Careful Where You Step
02. Framed
03. Humble Stance
04. Scratching The Surface
05. The Pitchman
06. It Never Ends
07. You're Not Alone
08. Don't Be Late (Chapter 2)
09. On The Loose

Encore:

10. Wind Him Up




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 269

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом