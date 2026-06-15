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Бывший гитарист SEPULTURA об участии в финальном концерте



В рамках недавнего интервью у Jairo "Tormentor" Guedz'a спросили, есть ли шанс увидеть его на финальном шоу SEPULTURA:



«Для меня это было бы честью и удовольствием, несомненно. Если вы меня спросили, я не думаю, что там будут Igor и Max, но уверен, что для фанатов это будет клевое мероприятие — финальное шоу в Сан-Паулу. Я не получал официального приглашения — никто меня об этом не просил, — но мы иногда общаемся, я иногда разговариваю с Andreas'ом не слишком много, но мы иногда общаемся, и если он захочет, чтобы я это сделал, и если я буду в Бразилии, я с удовольствием приеду, ведь это конец очень красивой истории SEPULTURA».







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