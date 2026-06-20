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*Барабанщик ANTHRAX: «Новый альбом — кульминация эпох, идей и... 37
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The Darkness

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|||| 19 июн 2026

Вокалист THE DARKNESS: «Так скучно петь для телефонов»



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JUSTIN HAWKINS в рамках собственного шоу на YouTube высказался по поводу недавнего решения Phoebe Bridgers сделать свой будущий тур «The Lost Tour» зоной, свободной от мобильных телефонов. На концертах зрителям будут выдавать специальные чехлы Yondr: устройства останутся при владельцах, но пользоваться ими во время выступления будет невозможно. По словам фронтмена THE DARKNESS, его группа тоже рассматривала подобную идею.

«Мы обсуждали возможность сделать нечто подобное на концертах THE DARKNESS, но на практике это не так просто. Насколько я знаю, такая система обходится довольно дорого. Но атмосфера выступления от этого изменилась бы кардинально».

Вспоминая один из концертов в Люксембурге, Justin рассказал, как увлечение зрителей съёмкой едва не закончилось для него неприятностями.

«Помню, на одном концерте в Люксембурге я занимался своими обычными выходками. Кажется, стоял на ограждении перед сценой и собирался прыгнуть в толпу, как иногда люблю делать.

Люди стояли и снимали меня на телефоны.

А потом оказалось, что из-за этого никто меня не поймал.

В итоге я просто рухнул вниз».

Несмотря на критическое отношение к постоянной съёмке, Hawkins признаёт, что ролики с концертов помогают привлекать новую аудиторию.

«В отличие от Phoebe Bridgers, я не нахожусь в положении человека, который уже полностью покорил мир своей музыкой. Поэтому я всё ещё считаю, что какие-то видео с наших концертов полезны. Они приводят людей на шоу. Мы великолепно выступаем живьём, и мне кажется важным, чтобы люди это видели».

Однако, по его мнению, постоянное использование телефонов убивает атмосферу концерта.

«Когда мы начинаем играть "I Believe In A Thing Called Love", сразу появляется море телефонов. И очень часто мне приходится останавливать песню, потому что я думаю: "Чёрт возьми, а куда делась вся энергетика?"

Вместо того чтобы смотреть в экраны, люди могли бы стать частью происходящего и установить связь с группой, за выступление которой они заплатили деньги».

В качестве примера удачного опыта Justin привёл концерт GHOST, где действовал строгий запрет на использование телефонов.

«Я ходил на концерт GHOST, и это был потрясающий зрительский опыт. Единственное видео, которое я там снял, — это моя дочь, которая делала кувырки в задней части зала. Она была единственным человеком, который танцевал, потому что концерт проходил в Цюрихе, а на концертах в Цюрихе, похоже, вообще никто не танцует».

Также он вспомнил Jack'a White'a, который давно выступает против использования телефонов на концертах.

«Один из моих любимых музыкантов, Jack White, тоже известен своей нелюбовью к телефонам на выступлениях. Насколько я знаю, у него самого даже нет мобильного телефона. Кажется, он до сих пор пользуется обычным домашним аппаратом».

Возвращаясь к теме съёмки концертов, Hawkins признался, что и сам иногда испытывает желание достать телефон.

«Я тоже бывал в зале и ловил себя на мысли: "Боже мой, это невероятно. Надо обязательно это снять". И уже тянулся за телефоном, но потом вспоминал, как меня раздражает такое поведение на наших концертах, и убирал его обратно. Хотя соблазн есть всегда, особенно когда все вокруг делают то же самое».

При этом он отметил, что массовая съёмка зачастую сама по себе отбивает желание что-либо записывать.

«Когда половина зала уже снимает происходящее, начинаешь думать: "Да ну к чёрту. Уже существует достаточно ракурсов этого выступления, снятых всеми этими идиотами вокруг. Мне вовсе не обязательно добавлять ещё один"».

В целом Justin не скрывает своего отношения к мобильным телефонам на концертах.

«Я никогда не был большим поклонником телефонов на выступлениях. Очень скучно петь перед морем объективов. Думаю, мир был бы лучше без мобильников на концертах. Для меня как для музыканта это скучно. И я могу представить, насколько неприятно стоять в толпе и смотреть шоу через экран чужого iPhone или планшета».

Музыкант также вспомнил особенно запомнившийся случай в Австралии.

«Когда мы играли в Frankston, в зале стоял парень со старой видеокамерой. И я подумал: "Господи, ну это уже просто невежливо".

Хотя что я знаю? Я занимаюсь этим всего лишь тридцать лет и видел, как всё изменилось — от людей, которые жили моментом, до людей, которые наблюдают за концертом через экран телефона. На мой взгляд, это немного грустно. Но это лишь моё мнение».




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20 июн 2026
Hellg
Кто такой Поебе Бриджерс?
просмотров: 58

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