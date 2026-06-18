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Гитарист SOUNDGARDEN о появлении гранжа



Kim Thayil, который в настоящее время продвигает свои мемуары «A Screaming Life: Into The Superunknown With Soundgarden And Beyond», в беседе с Chris'ом Jericho поразмышлял о том, как взлёт гранжа, связанный с такими группами, как NIRVANA, PEARL JAM, SOUNDGARDEN и ALICE IN CHAINS, определил музыкальный ландшафт начала 1990-х годов. Отвечая на вопрос о том, что все четыре группы практически одновременно возглавляли чарт Billboard 200, Kim признался, что тогда даже не задумывался об этом.



«Да, это правда. Но сам я тогда об этом даже не знал. На это обратил моё внимание один журналист. Кажется, британский, хотя могу ошибаться. Он сказал: "Kim, теперь, когда ваш альбом занял первое место, за последний год на вершине чарта уже побывали ALICE IN CHAINS, NIRVANA, PEARL JAM и теперь SOUNDGARDEN. И все они из Сиэтла".



Я ответил: "Ничего себе, круто".



А он продолжает: "Получается, что ваша сцена — самое большое и влиятельное музыкальное явление со времён Ливерпуля".



И вот тогда у меня буквально перевернулось восприятие происходящего. Чтобы осознать масштаб такого сравнения, мне пришлось мысленно вернуться в то время, когда мне было шесть или семь лет. До этого я никогда не смотрел на ситуацию под таким углом».



Затем Kim'a спросили, использовали ли сами музыканты сиэтлской сцены термин гранж в период её расцвета.



«Нет. Думаю, никто из нас тогда так не говорил. Сейчас мы используем это слово постоянно, но причина довольно проста. Когда группа становится известной, тебе приходится отвечать на вопросы не только друзей и музыкантов, но и родителей, дядь, тёть, врачей, юристов, продавцов в магазинах — людей, которые имеют лишь общее представление о том, чем ты занимаешься.



Пока твой круг общения ограничивается друзьями, девушкой, владельцем клуба или барменом, всё просто. Но когда тебя спрашивает какой-нибудь родственник: "Чем ты занимаешься?", ты отвечаешь: "Играю в группе".



А дальше следует вопрос: "Какую музыку вы играете?"



И тогда проще сказать: "Ну, гранж".



В ответ слышишь: "А, про гранж я что-то слышал. Как называется ваша группа?"



Ты говоришь: "SOUNDGARDEN".



Они качают головой, не понимая, о чём речь. Тогда называешь PEARL JAM или NIRVANA, и они сразу: "А-а, понятно".



Поэтому слово гранж стало своего рода способом общения с внешним миром — с людьми, которые интересуются этой музыкой лишь поверхностно».



В ходе беседы Chris Jericho отметил, что похожая ситуация происходила и с другими музыкальными течениями — hair metal, Britpop или New Wave Of British Heavy Metal, когда сами названия появлялись уже после формирования сцен. Kim согласился с этим наблюдением.



«Думаю, ты прав. Такие термины нужны для того, чтобы различать разные музыкальные явления и объяснять людям, что именно происходит. Например, я совершенно не помню, чтобы кто-то говорил New Wave Of British Heavy Metal в начале восьмидесятых. Впервые я начал регулярно встречать эту аббревиатуру уже где-то в двухтысячных и тогда задавался вопрос:



"Что это вообще такое?"



А мне отвечали: "Ну, это вроде IRON MAIDEN и JUDAS PRIEST".



И я понимал: "Ах вот о чём речь"».







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