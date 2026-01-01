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*Вокалист IRON MAIDEN приехал на концерт на бронетранспортере 47
*Басист MÖTLEY CRÜE: «Даже не могу представить, чер... 46
*Барабанщик ANTHRAX: «Новый альбом — кульминация эпох, идей и... 28
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Jethro Tull

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Переиздание JETHRO TULL выйдет летом



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JETHRO TULL и InsideOut Music 14 августа выпустят новый релиз, "J-Tull Dot Com: Another Cast Of The Net", основой которого стала пересведенная версия альбома 1999 года, которую сделал в стерео и surround/Dolby Atmos Bruce Soord (THE PINEAPPLE THIEF). Релиз будет доступен на виниле в формате двойного винила и бонус-диска, а также в варианте тройного CD и Blu-ray:

CD1: J-Tull Dot Com Original Mixes

01. Spiral
02. Dot Com
03. AWOL
04. Nothing @ All
05. Wicked Windows
06. Hunt By Numbers
07. Hot Mango Flush
08. El Niño
09. Black Mamba
10. Mango Surprise
11. Bends Like A Willow
12. Far Alaska
13. The Dog-Ear Years
14. A Gift Of Roses

CD2: J-Tull Dot Com 2026 Remix by Bruce Soord

CD3: Bonus Material

01. Aborted Soliloquy*
02. Dot Com Acoustic*
03. It All Trickles Down
04. Recollection No 5*
05. Pipes (Close To You)*
06. Sad Suit*
07. Stigmata*
08. The Secret Language Of Birds (2026 Remix)
09. Hunt By Numbers (Live in Katowice, 2000)*
10. Dot Com (Live in Katowice, 2000)*
11. AWOL (Live in Katowice, 2000)*

* Previously unreleased

Blu-ray: J-Tull Dot Com – Dolby Atmos, 5.1 Surround Sound, 24bit Stereo Mixes
Bonus tracks (excluding live material) in 24bit stereo




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