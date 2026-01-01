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*Вокалист IRON MAIDEN приехал на концерт на бронетранспортере 47
*Басист MÖTLEY CRÜE: «Даже не могу представить, чер... 46
*Барабанщик ANTHRAX: «Новый альбом — кульминация эпох, идей и... 36
*MAX CAVALERA об исполнении Chaos A.D. 31
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Stephen Pearcy

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|||| 17 июн 2026

STEPHEN PEARCY: «Смеюсь, ору, курю и пью — так и занимаюсь вокалом»



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STEPHEN PEARCY в недавнем интервью ответил на вопрос о том, благодаря чему сохраняет свои вокальные возможности в свои уже почти 70 лет:

«Я же из конца 60-х, сцены 70-х. Так что делаю ровно то, что делал Plant и ему подобные... Просто пою. У меня нет никакого режима. Я не кусаю локти и не танцую йодль. Мои вокальные упражнения — это выпить кофе, покурить, покричать, посмеяться, поболтать и повеселиться. Я слишком занят растяжкой и поддержанием гибкости.

Но нет, знаешь что? Тем более сейчас я отлично провожу время. Это просто Ratt-n-roll. Все возвращается к истокам. Сейчас, когда вы приходите на мои концерты, вы словно возвращаетесь на Сансет-Стрип 1983, 84-го годов. Мы не паримся. Мы просто устраиваем вечеринку для вас. Именно это я и хочу вернуть. У нас нет подкладок, мы не паримся ни о чем, ведь главное для нас — просто хорошо провести время».




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