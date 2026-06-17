CHRIS HOLMES о политическом разделении Америки

CHRIS HOLMES в недавнем интервью поговорил о том, как за последнее время в Америке усилилось политическое разделение:
«Я скажу это не для того, чтобы обидеть тебя или что-то в этом роде.… Ты мог бы стать Трампером. Я говорю это не со злым умыслом. Я не демократ и не республиканец, но многие люди доверяли президенту, за которого они голосовали, и посмотрите, что сейчас происходит в стране. Почему [цена на бензин] такая высокая? Я думал, он снизит цены, но они доверились не тому парню. Я не говорю, что я Трампер или не Трампер… Скажем так, я не голосовал, так что не имею права ничего говорить по этому поводу. Но я американец, но я не голосовал.
"Моя мама была трампером, мой отец был трампером, моя сестра — да, она такая, а мой брат — нет. Мы все американцы. Это то, что мы должны осознать в первую очередь. Чего я не выношу, так это того, что "мы против них". Иди ка нах$й. К черту всех, кто говорит "мы против них". Нет, мы все американцы. Несмотря на. "Мы против них", это неправильно. Разделение — это просто отвратительно».
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А по сабжу, думал сейчас опять какую-то пургу пронесёт, но тут я с ним согласен. И очень жаль, что у нас быть несогласным с политикой бесконечно восседающего, значит быть каким-то иноагентом и предателем (ну и в обратную сторону так же). Причём я даже не про отношение со стороны власти, тут всё понятно, а именно среди простых граждан друг к другу, и иногда даже и родственников...
подождите,скоро будет веселее