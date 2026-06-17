17 июн 2026



Вокалист KILLSWITCH ENGAGE: «Ну как мне хаять METALLICA — они же отцы!»



JESSE LEACH в недавнем интервью рассказал о том, как впервые услышал одноименный альбом METALLICA:



«Чувак, это же грандиозный альбом. Оглядываясь назад, я понимаю, что на нем столько хитов. Для меня это было, очевидно, очень радикальной переменой в жизни группы. И я полагаю, что в то время я не оценил это так сильно, как сейчас. Что касается меня, то я был одним из тех людей, которые думали: "Ах, это так по-другому", но чем больше слушаешь эту пластинку, тем больше она тебя впечатляет. И это все еще METALLICA, но она уже стала совсем другой. А теперь, конечно, хиты — это просто смешно. "Enter Sandman" стала для меня грандиозным треком. Я до сих пор её люблю. Я не могу ее ненавидеть. Хотя, честно говоря, когда я был помоложе, такие ощущения были.



Вы должны позволить группам делать то, что они должны делать. И METALLICA — одна из тех групп, которые, даже если у них что-то и пошло не так, возвращаются к своей работе. Последние две пластинки были великолепны. Это одна из тех групп, которые я не могу ненавидеть. Я не могу. Они — родоначальники всего этого материала, и их первые четыре пластинки — неприкосновенны. Неприкасаемая группа».



На вопрос, какую песню METALLICA с "Black Album" он хотел бы записать, если бы у него была такая возможность, Jesse ответил:



«Я бы записал акустическую версию "Enter Sandman". Я бы использовал 12 струнных, чтобы придать ей психоделический оттенок. Я думаю, было бы здорово превратить эту песню в своего рода психоделическую колыбельную. Почти как в стиле "Planet Caravan". Что-то иное. Перевернуть все с ног на голову».







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