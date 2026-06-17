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*Вокалист IRON MAIDEN приехал на концерт на бронетранспортере 47
*Басист MÖTLEY CRÜE: «Даже не могу представить, чер... 46
*Барабанщик ANTHRAX: «Новый альбом — кульминация эпох, идей и... 36
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Killswitch Engage

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|||| 17 июн 2026

Вокалист KILLSWITCH ENGAGE: «Ну как мне хаять METALLICA — они же отцы!»



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JESSE LEACH в недавнем интервью рассказал о том, как впервые услышал одноименный альбом METALLICA:

«Чувак, это же грандиозный альбом. Оглядываясь назад, я понимаю, что на нем столько хитов. Для меня это было, очевидно, очень радикальной переменой в жизни группы. И я полагаю, что в то время я не оценил это так сильно, как сейчас. Что касается меня, то я был одним из тех людей, которые думали: "Ах, это так по-другому", но чем больше слушаешь эту пластинку, тем больше она тебя впечатляет. И это все еще METALLICA, но она уже стала совсем другой. А теперь, конечно, хиты — это просто смешно. "Enter Sandman" стала для меня грандиозным треком. Я до сих пор её люблю. Я не могу ее ненавидеть. Хотя, честно говоря, когда я был помоложе, такие ощущения были.

Вы должны позволить группам делать то, что они должны делать. И METALLICA — одна из тех групп, которые, даже если у них что-то и пошло не так, возвращаются к своей работе. Последние две пластинки были великолепны. Это одна из тех групп, которые я не могу ненавидеть. Я не могу. Они — родоначальники всего этого материала, и их первые четыре пластинки — неприкосновенны. Неприкасаемая группа».

На вопрос, какую песню METALLICA с "Black Album" он хотел бы записать, если бы у него была такая возможность, Jesse ответил:

«Я бы записал акустическую версию "Enter Sandman". Я бы использовал 12 струнных, чтобы придать ей психоделический оттенок. Я думаю, было бы здорово превратить эту песню в своего рода психоделическую колыбельную. Почти как в стиле "Planet Caravan". Что-то иное. Перевернуть все с ног на голову».




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17 июн 2026
Altair21
Где-то по 2006 прям пропирался по их творчеству, а потом всё. Идеи кончились, смысл закончился и после слабенького 2009 года пытался ещё их слушать но чё-то совсем уныло. А так Ховард Джонс вообще один из лучших вокалов в совокупности. И скрим, и чистый, всё прям офигенно у него
17 июн 2026
i
industrialist
Altair21, а мне альбом 2009 года понравился... в меру тяжелый, в муру мелодичный
17 июн 2026
Вашингтон Ирвинг
Altair21, последний альбом с Говардом не очень нравится, но все остальное классное. И да, Говард - последний великий голос металла, никого после него него не появилось крутого. Все эти его черные вибрато, эх... Жаль, что разошлись они с группы, As Daylight Dies просто глыба.
17 июн 2026
Altair21
Вашингтон Ирвинг, увы, но у него и с менталкой проблемы начались, да и с физическим здоровьем тоже (диабет, если не ошибаюсь). А так да, не каждый выдержит эту популярность. Как вообще звёзды даже локального масштаба (широко известные в узких кругах) живут, не говоря уж о более глобальных... жесть. Я бы купил хутор и съебнул от всех подальше
17 июн 2026
Kliops144
Altair21, никогда ими не увлекался, но одна песня нравится - Fixation On The Darkness.
просмотров: 729

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