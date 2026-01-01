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*Вокалист IRON MAIDEN приехал на концерт на бронетранспортере 47
*Басист MÖTLEY CRÜE: «Даже не могу представить, чер... 46
*Барабанщик ANTHRAX: «Новый альбом — кульминация эпох, идей и... 36
*MAX CAVALERA об исполнении Chaos A.D. 31
*Новое видео MEMOIRA 19
[= ||| все новости группы



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Homewrecker

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|||| 17 июн 2026

Новое видео HOMEWRECKER



zoom
The suicide of the summer, новое видео группы HOMEWRECKER, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома




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