Вокалист THE WHO получил награду ASCAP

|
|
|
все новости группы
|
Великобритания
12 фев 2023 :
|
Фрагмент нового релиза THE WHO
1 ноя 2022 :
|
Новое видео басиста THE WHO
13 май 2022 :
|
Переиздания THE WHO выйдет летом
10 май 2022 :
|
Видео полного выступления THE WHO
18 фев 2022 :
|
Винил THE WHO выйдет весной
15 ноя 2021 :
|
ROGER DALTREY — о новой музыке
21 июл 2021 :
|
Документальный фильм THE WHO доступен для просмотра
6 май 2021 :
|
PETE TOWNSHEND: «Я не знаю, когда ждать нового альбома THE WHO»
14 апр 2021 :
|
THE WHO и HEINZ BEANZ вновь вместе
22 мар 2021 :
|
Вышел ЕР THE WHO
1 мар 2021 :
|
В переиздание THE WHO войдут 46 неизданных треков
13 окт 2020 :
|
THE WHO переиздают альбом
6 окт 2020 :
|
Видео с выступления THE WHO
21 сен 2020 :
|
Видео с текстом THE WHO
30 июн 2020 :
|
Барабанщик JANE'S ADDICTION вместе с музыкантами из восьми стран записал кавер-версию THE WHO
9 июн 2020 :
|
ROGER DALTREY заявил, что слава с THE WHO заставила его почувствовать себя изолированным
20 мар 2020 :
|
Постер THE WHO ушёл за £11,500
13 мар 2020 :
|
THE WHO отменили тур из-за коронавируса
24 янв 2020 :
|
Винилы THE WHO выйдут весной
24 дек 2019 :
|
Гитарист THE WHO: «Мы, можно сказать, изобрели тяжёлый металл»
16 дек 2019 :
|
Новый альбом THE WHO "Who" стал самым популярным диском группы в чартах Великобритании за 38 лет
28 ноя 2019 :
|
Гитарист THE WHO сдал назад
28 ноя 2019 :
|
Гитарист THE WHO о Ките Муне и Джоне Энтвистле: «Слава Богу, их больше нет!»
25 ноя 2019 :
|
Концертное видео THE WHO 1982 года
23 ноя 2019 :
|
Новая песня THE WHO
23 ноя 2019 :
|
Участники THE WHO о трагедии в Цинциннати
12 ноя 2019 :
|
PETE TOWNSHEND о разбивании гитар на сцене
20 окт 2019 :
|
THE WHO о туре
3 окт 2019 :
|
Новый сингл THE WHO
27 сен 2019 :
|
Вокалист THE WHO потерял голос
13 сен 2019 :
|
Новая песня THE WHO
15 янв 2019 :
|
THE WHO планируют новый альбом
1 авг 2018 :
|
Биография вокалиста THE WHO выйдет осенью
23 мар 2018 :
|
Вокалист THE WHO получил миллион за выступление на дне рождения
18 мар 2018 :
|
Вокалист THE WHO выпускает сольный альбом
22 фев 2018 :
|
Концертный релиз THE WHO выйдет весной
18 авг 2017 :
|
Трейлер нового релиза THE WHO
16 авг 2017 :
|
Видео с выступления THE WHO
2 авг 2017 :
|
Бокс-сет THE WHO выйдет осенью
21 июл 2017 :
|
THE WHO в The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
22 апр 2016 :
|
Вокалист THE WHO о ситуации в AC/DC
29 фев 2016 :
|
Вокалист THE WHO записал классику PETE TOWNSHEND
6 ноя 2015 :
|
Новый концертный релиз THE WHO выйдет в ноябре
30 июн 2015 :
|
Фрагмент нового DVD THE WHO
7 май 2015 :
|
Лидер THE WHO представит симфоническую Quadrophenia
1 май 2015 :
|
Фрагмент нового DVD THE WHO
26 фев 2015 :
|
Лидер THE WHO переиздает сольные работы
10 фев 2015 :
|
Колыбельные от THE WHO
2 фев 2015 :
|
11 альбомов THE WHO выйдут на виниле
12 дек 2014 :
|
THE WHO: видео из тура
26 ноя 2014 :
|
Видео с текстом от THE WHO
30 сен 2014 :
|
Новая песня THE WHO
7 авг 2014 :
|
Участники METALLICA, JANE'S ADDICTION, KING'S X, DEATH ANGEL исполнили THE WHO
5 фев 2014 :
|
THE WHO запишут альбом
2 сен 2013 :
|
Делюкс-издание "Tommy" THE WHO выйдет в ноябре
17 дек 2012 :
|
Вокалист THE WHO упал на сцене
29 ноя 2012 :
|
Умер бывший менеджер THE WHO
9 ноя 2012 :
|
THE WHO представили новую сцену
13 сен 2012 :
|
Участники JUDAS PRIEST, DEEP PURPLE, DEF LEPPARD, DREAM THEATER на трибьюте THE WHO
27 авг 2012 :
|
"Live In Texas ’75" THE WHO выйдет в октябре
29 июн 2002 :
|
The Who – умер бассист.
|
|
|
сегодня
Вокалист THE WHO получил награду ASCAP
Во вторник, 16 июня фронтмен THE WHO Roger Daltrey был удостоен премии ASCAP Founders Award на закрытом мероприятии ASCAP London Celebrates Songwriters And Composers, которое прошло в Лондоне, Великобритания.
ASCAP отметила достижения британских авторов песен и композиторов, чествуя создателей некоторых из крупнейших мировых хитов года в музыке, кино и на телевидении. Также организация вручила Roger Daltrey премию ASCAP Founders Award, известному актеру, диджею и рэперу Sir Idris Elba — премию ASCAP Creative Voice Award, а британскому R&B-трио FLO — премию ASCAP Vanguard Award.
Один из самых выдающихся вокалистов в истории рока, Roger Daltrey — сольный исполнитель и вокалист THE WHO — получил ASCAP Founders Award за свою легендарную карьеру. Эта награда вручается авторам ASCAP, которые внесли новаторский вклад в музыку, вдохновляя и влияя на других музыкантов своим уникальным творческим гением, наследие которого будет обогащать будущие поколения. Ранее ее лауреатами становились Sir Paul McCartney, Stevie Wonder, Carly Simon, Billy Joel, Jeff Lynne, Diane Warren, Quincy Jones и многие другие.
Будучи сооснователем и ведущим вокалистом THE WHO, Daltrey сформировал звучание и дух рок-музыки для нескольких поколений слушателей. От десятилетий его захватывающих выступлений и хитовых песен до революционных рок-опер "Tommy" и "Quadrophenia", а затем и новаторской сольной карьеры — голос Daltrey остается одним из самых узнаваемых в истории музыки. В 1990 году он был включен в Rock And Roll Hall Of Fame и на протяжении многих лет использовал этот голос для поддержки благотворительных инициатив, особенно в качестве почетного патрона Teenage Cancer Trust и в рамках Teen Cancer America.
Именно он создал и курировал ежегодную серию концертов Teenage Cancer Trust в лондонском Royal Albert Hall, которая проводится уже много лет и позволила собрать миллионы фунтов на благотворительные цели, включая создание специализированных отделений для молодых людей, больных раком. В декабре прошлого года Daltrey был посвящен в рыцари за заслуги перед музыкой и благотворительностью.
В августе Daltrey отправится в сольный тур по США, который стартует в городе Меса, штат Аризона.
Председатель совета директоров и президент ASCAP Paul Williams заявил:
«Культурное влияние Roger'a невозможно переоценить. Его выдающаяся музыкальная карьера всегда определялась неудержимой энергией, страстью, искренностью и голосом, который сформировал само звучание рок-н-ролла. Без сомнения, он является одной из самых влиятельных икон рок-музыки».
Премии ASCAP в очередной раз подчеркивают исключительное влияние британских авторов песен и композиторов на мировую индустрию развлечений — от песен, возглавляющих чарты, и танцевальных гимнов до самых заметных кино- и телепроектов года.
American Society Of Composers, Authors And Publishers (ASCAP) — это членская организация, объединяющая более 1,1 миллиона авторов песен, композиторов и музыкальных издателей и представляющая интересы одних из самых талантливых музыкальных создателей мира. Основанная и управляемая самими авторами песен, композиторами и издателями, организация выплачивает своим членам в виде роялти почти 90 центов с каждого собранного доллара и имеет самые низкие административные расходы среди всех американских организаций по коллективному управлению правами.
ASCAP лицензирует каталог, включающий более 20 миллионов музыкальных произведений, для сотен тысяч компаний, использующих музыку, включая стриминговые сервисы, кабельное телевидение, радио, спутниковое радио, а также традиционные предприятия — магазины, отели, клубы, рестораны и бары. Организация собирает лицензионные платежи, идентифицирует произведения, сопоставляет данные, обрабатывает информацию и ежегодно выплачивает своим членам роялти за триллионы исполнений их музыки.
Универсальная лицензия ASCAP предоставляет бизнесу эффективный способ законно использовать музыку из каталога ASCAP, одновременно уважая право авторов песен и композиторов на справедливое вознаграждение. ASCAP ставит музыкальных авторов на первое место, отстаивая их права и ценность музыки на уровне государственной политики, продвигая инновации, которые двигают индустрию вперед, формируя профессиональное сообщество и предоставляя ресурсы и поддержку, необходимые для успешной карьеры.
|
|
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет