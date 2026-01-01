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Вокалист THE WHO получил награду ASCAP



Во вторник, 16 июня фронтмен THE WHO Roger Daltrey был удостоен премии ASCAP Founders Award на закрытом мероприятии ASCAP London Celebrates Songwriters And Composers, которое прошло в Лондоне, Великобритания.



ASCAP отметила достижения британских авторов песен и композиторов, чествуя создателей некоторых из крупнейших мировых хитов года в музыке, кино и на телевидении. Также организация вручила Roger Daltrey премию ASCAP Founders Award, известному актеру, диджею и рэперу Sir Idris Elba — премию ASCAP Creative Voice Award, а британскому R&B-трио FLO — премию ASCAP Vanguard Award.



Один из самых выдающихся вокалистов в истории рока, Roger Daltrey — сольный исполнитель и вокалист THE WHO — получил ASCAP Founders Award за свою легендарную карьеру. Эта награда вручается авторам ASCAP, которые внесли новаторский вклад в музыку, вдохновляя и влияя на других музыкантов своим уникальным творческим гением, наследие которого будет обогащать будущие поколения. Ранее ее лауреатами становились Sir Paul McCartney, Stevie Wonder, Carly Simon, Billy Joel, Jeff Lynne, Diane Warren, Quincy Jones и многие другие.



Будучи сооснователем и ведущим вокалистом THE WHO, Daltrey сформировал звучание и дух рок-музыки для нескольких поколений слушателей. От десятилетий его захватывающих выступлений и хитовых песен до революционных рок-опер "Tommy" и "Quadrophenia", а затем и новаторской сольной карьеры — голос Daltrey остается одним из самых узнаваемых в истории музыки. В 1990 году он был включен в Rock And Roll Hall Of Fame и на протяжении многих лет использовал этот голос для поддержки благотворительных инициатив, особенно в качестве почетного патрона Teenage Cancer Trust и в рамках Teen Cancer America.



Именно он создал и курировал ежегодную серию концертов Teenage Cancer Trust в лондонском Royal Albert Hall, которая проводится уже много лет и позволила собрать миллионы фунтов на благотворительные цели, включая создание специализированных отделений для молодых людей, больных раком. В декабре прошлого года Daltrey был посвящен в рыцари за заслуги перед музыкой и благотворительностью.



В августе Daltrey отправится в сольный тур по США, который стартует в городе Меса, штат Аризона.



Председатель совета директоров и президент ASCAP Paul Williams заявил:



«Культурное влияние Roger'a невозможно переоценить. Его выдающаяся музыкальная карьера всегда определялась неудержимой энергией, страстью, искренностью и голосом, который сформировал само звучание рок-н-ролла. Без сомнения, он является одной из самых влиятельных икон рок-музыки».



Премии ASCAP в очередной раз подчеркивают исключительное влияние британских авторов песен и композиторов на мировую индустрию развлечений — от песен, возглавляющих чарты, и танцевальных гимнов до самых заметных кино- и телепроектов года.



American Society Of Composers, Authors And Publishers (ASCAP) — это членская организация, объединяющая более 1,1 миллиона авторов песен, композиторов и музыкальных издателей и представляющая интересы одних из самых талантливых музыкальных создателей мира. Основанная и управляемая самими авторами песен, композиторами и издателями, организация выплачивает своим членам в виде роялти почти 90 центов с каждого собранного доллара и имеет самые низкие административные расходы среди всех американских организаций по коллективному управлению правами.



ASCAP лицензирует каталог, включающий более 20 миллионов музыкальных произведений, для сотен тысяч компаний, использующих музыку, включая стриминговые сервисы, кабельное телевидение, радио, спутниковое радио, а также традиционные предприятия — магазины, отели, клубы, рестораны и бары. Организация собирает лицензионные платежи, идентифицирует произведения, сопоставляет данные, обрабатывает информацию и ежегодно выплачивает своим членам роялти за триллионы исполнений их музыки.



Универсальная лицензия ASCAP предоставляет бизнесу эффективный способ законно использовать музыку из каталога ASCAP, одновременно уважая право авторов песен и композиторов на справедливое вознаграждение. ASCAP ставит музыкальных авторов на первое место, отстаивая их права и ценность музыки на уровне государственной политики, продвигая инновации, которые двигают индустрию вперед, формируя профессиональное сообщество и предоставляя ресурсы и поддержку, необходимые для успешной карьеры.







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