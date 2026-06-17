17 июн 2026



Новое видео NORTH SEA ECHOES



"Enjoy The View", новое видео проекта NORTH SEA ECHOES, в состав которого входят вокалист и гитарист FATES WARNING Ray Alder и Jim Matheos, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "How To Cast A Shadow", релиз которого намечен на 24 июля на Metal Blade Records:



01. A Time Of Innocence And Purpose

02. Enjoy The View

03. Good Enough

04. I'll Leave A Light On

05. All Fall Away

06. Revenge

07. Villains Or Saints

08. What Is And What Was

09. All That Comes After

10. How To Cast A Shadow



На получившем высокие оценки критиков дебютном альбоме NORTH SEA ECHOES — «Really Good Terrible Things» (2024) — Ray Alder и Jim Matheos заслужили множество восторженных отзывов благодаря композициям, которые, по выражению Blabbermouth, обладали «освобождающим звуковым пространством и эмоциональной уязвимостью — от сомнамбулического электро-тумана до шероховатого перегруженного беспокойства и тихо опустошающей красоты».



С выходом нового альбома «How To Cast A Shadow» дуэт продолжает развивать и расширять собственную музыкальную идентичность.



Matheos объясняет: «Этот альбом получился немного тяжелее. Здесь гораздо больше песен с живыми барабанами, которые записал Dennis Leeflang.



Это не было каким-то осознанным планом или намерением — просто именно так всё сложилось на этот раз и именно так эти песни появились».



Alder согласен с ним: «Такая вещь, как "I'll Leave A Light On", намного тяжелее всего, что было на "Really Good Terrible Things". У неё более мрачное и меланхоличное настроение, которое очень хорошо вписывается в этот альбом. В текстовом плане я довольно свободно основывал её на одном персонаже из моего любимого научно-фантастического сериала. Не скажу какого именно, но там используется фраза "out there in the black"».



От ориентированного на радио рок-звучания «All That Comes After» и камерной, постепенно набирающей силу композиции «A Time Of Innocence And Purpose» до мощной и вневременной баллады «Villains Or Saints» — «How To Cast A Shadow» уверенно пересекает жанровые границы и разрушает привычные ожидания слушателя.



Общая история участников и их многочисленные сторонние проекты помогли сформировать это новое творческое высказывание.



Ray Alder на протяжении 37 лет является вокалистом и одним из основных авторов материала FATES WARNING. За это время он записал с группой десять студийных альбомов — от «No Exit» (1988) до «Long Day Good Night» (2020). Помимо этого, в его дискографии семь альбомов с REDEMPTION, две сольные работы и проект A-Z, дебютировавший в 2022 году.



Jim Matheos, которого многие считают одним из самых авторитетных гитаристов и продюсеров прогрессивного металла, является одним из основателей FATES WARNING. Группа дебютировала в 1984 году с альбомом «Night On Bröcken», выпущенным на Metal Blade Records. Помимо тринадцати альбомов FATES WARNING, Matheos записал несколько сольных работ, четыре студийных альбома с бывшим клавишником DREAM THEATER Kevin Moore в рамках проекта OSI, а также стал одним из создателей KINGS OF MERCIA, дебютировавших в 2022 году.



Говоря о втором альбоме NORTH SEA ECHOES, музыканты отмечают:



«Можно сказать, что на этой пластинке присутствуют элементы всего, что мы делали раньше или продолжаем делать сейчас. Но при этом FATES и все наши остальные проекты остаются совершенно разными видами музыки».



По словам участников, «How To Cast A Shadow» развивает идеи дебютной работы и сочетает провокационные размышления о надежде, печали и человеческом сознании с эмоциональной, многогранной и глубоко выразительной гитарной работой Matheos.







+0 -0



( 1 ) просмотров: 370

