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*Вокалист IRON MAIDEN приехал на концерт на бронетранспортере 47
*Басист MÖTLEY CRÜE: «Даже не могу представить, чер... 46
*Барабанщик ANTHRAX: «Новый альбом — кульминация эпох, идей и... 36
*MAX CAVALERA об исполнении Chaos A.D. 31
*Новое видео MEMOIRA 19
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Faith No More

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25 ноя 2019 : 		 FAITH NO MORE намекают на возвращение?
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|||| 17 июн 2026

FAITH NO MORE вернутся на сцену в 2027?



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FAITH NO MORE опубликовали в своем официальном аккаунте таинственную картинку, наверняка намекающую на возвращение на сцену в следующем году. Одновременно с тем Pollstar сообщил о заключении сделки бразильским представителем индустрии развлечений 30е с FAITH NO MORE:

«30e чувствует себя компанией, которая хочет изменить статус-кво, и как артисты мы понимаем ценность этого», — говорится в заявлении FAITH NO MORE. «Их подход не похож на привычный механизм; кажется, что он исходит из другого места, с другой энергией, и мы готовы его поддержать»

«FAITH NO MORE всегда был синонимом разрушения. Они сформировали целые поколения именно потому, что отказались играть по очевидным правилам рынка, и именно этот дерзкий дух движет 30e», — добавил Пепеу Корреа, генеральный директор 30e. «Это соглашение направлено на совместное создание платформы для глобального взаимодействия, которая уважает трансгрессивную ДНК группы и представляет миру наше видение индустрии развлечений».




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КомментарииСкрыть/показать 3 )

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17 июн 2026
YNWA
На разогреве у Man On Man будут выступать, ясно дело. Ну или Man On Man будут разогревать их)
17 июн 2026
N
Northe
YNWA, мэн он мэн сами себя разогревают на отличненько
17 июн 2026
gravitgroove
Есть большая вероятность, что Пэттона не будет в составе, или что тур отменят в последний момент и группа просто заявит о прекращении деятельности.
просмотров: 978

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