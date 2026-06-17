17 июн 2026



FAITH NO MORE вернутся на сцену в 2027?



FAITH NO MORE опубликовали в своем официальном аккаунте таинственную картинку, наверняка намекающую на возвращение на сцену в следующем году. Одновременно с тем Pollstar сообщил о заключении сделки бразильским представителем индустрии развлечений 30е с FAITH NO MORE:



«30e чувствует себя компанией, которая хочет изменить статус-кво, и как артисты мы понимаем ценность этого», — говорится в заявлении FAITH NO MORE. «Их подход не похож на привычный механизм; кажется, что он исходит из другого места, с другой энергией, и мы готовы его поддержать»



«FAITH NO MORE всегда был синонимом разрушения. Они сформировали целые поколения именно потому, что отказались играть по очевидным правилам рынка, и именно этот дерзкий дух движет 30e», — добавил Пепеу Корреа, генеральный директор 30e. «Это соглашение направлено на совместное создание платформы для глобального взаимодействия, которая уважает трансгрессивную ДНК группы и представляет миру наше видение индустрии развлечений».







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