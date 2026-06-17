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*Вокалист IRON MAIDEN приехал на концерт на бронетранспортере 47
*Басист MÖTLEY CRÜE: «Даже не могу представить, чер... 46
*Барабанщик ANTHRAX: «Новый альбом — кульминация эпох, идей и... 36
*MAX CAVALERA об исполнении Chaos A.D. 31
*Новое видео MEMOIRA 19
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Insomnium

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17 июн 2026 : 		 Новое видео INSOMNIUM

4 апр 2024 : 		 Концертное видео INSOMNIUM

4 мар 2024 : 		 Концертное видео INSOMNIUM

23 фев 2024 : 		 INSOMNIUM расстались с гитаристом

3 ноя 2023 : 		 Новое видео INSOMNIUM

1 сен 2023 : 		 Новое видео INSOMNIUM

25 фев 2023 : 		 Новое видео INSOMNIUM

10 фев 2023 : 		 Sakis Tolis присоединился на сцене к INSOMNIUM

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15 окт 2021 : 		 INSOMNIUM не поедут с OMNIUM GATHERUM

28 сен 2021 : 		 Новое видео INSOMNIUM

21 июл 2021 : 		 Новое видео INSOMNIUM

21 май 2021 : 		 Новое видео INSOMNIUM

8 апр 2021 : 		 INSOMNIUM целиком исполнят Shadows Of The Dying Sun

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13 мар 2020 : 		 INSOMNIUM и OMNIUM GATHERUM отменили тур по США

13 ноя 2019 : 		 Трейлер нового альбома INSOMNIUM

29 сен 2019 : 		 Видео с текстом от INSOMNIUM

16 сен 2019 : 		 Новое видео INSOMNIUM

25 авг 2019 : 		 Новое видео INSOMNIUM

18 июл 2019 : 		 Детали нового альбома INSOMNIUM

20 июн 2019 : 		 INSOMNIUM обнародовали дату выхода нового альбома

19 фев 2019 : 		 INSOMNIUM записывают новый альбом
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|||| 17 июн 2026

Новое видео INSOMNIUM



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"Shadowlife", новое видео группы INSOMNIUM, доступно для просмотра ниже.




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17 июн 2026
Altair21
Above the Weeping World очень хорош был) да и эта песня приятная. Здорово что ещё кто-то нормальный саунд делает, а не всю вот эту модерновую поебень
просмотров: 580

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