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SKILLET набрали четыре миллиарда



Группа SKILLET продолжает достигать новых высот в 2026 году, поскольку ее шестикратно платиновый гимн "Monster" превысил четыре миллиарда прослушиваний, завоевал место в клубе Spotify Billions Club и укрепляет свой статус одной из самых популярных рок-песен всех времен. Это знаменательное событие произошло после того, как группа отправилась в аншлаговое турне по Европе, на которое было продано 90 000 билетов в 23 городах, а SKILLET выступили перед самой многочисленной международной аудиторией за всю свою карьеру.



Во время тура концерты проходили при аншлагах по всей Европе, включая Лондон, Глазго, Париж, Мюнхен, Варшаву, Бухарест и Барселону, а на ключевых площадках, включая легендарный парижский Zenith, были установлены рекорды по продажам билетов. Ошеломляющий отклик еще раз подчеркнул глобальное влияние SKILLET и их поразительную актуальность на протяжении более чем двух десятилетий их карьеры.



Популярность группы продолжает расти и за пределами концертной площадки. На этой неделе их хит "Legendary" стал главной темой исторического мероприятия UFC в Белом доме.







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