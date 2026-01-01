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*Вокалист IRON MAIDEN приехал на концерт на бронетранспортере 47
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*Вокалист IRON MAIDEN приехал на концерт на бронетранспортере 47
*Басист MÖTLEY CRÜE: «Даже не могу представить, чер... 46
*Барабанщик ANTHRAX: «Новый альбом — кульминация эпох, идей и... 36
*MAX CAVALERA об исполнении Chaos A.D. 31
*Новое видео MEMOIRA 19
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The Obsessed

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18 июн 2026 : 		 THE OBSESSED приступили к записи

11 июл 2025 : 		 Барабанщик MONSTER MAGNET в THE OBSESSED

15 янв 2024 : 		 Новая песня THE OBSESSED

1 дек 2023 : 		 Новая песня THE OBSESSED

1 ноя 2023 : 		 Новое видео THE OBSESSED

18 сен 2023 : 		 THE OBSESSED определились с датой

5 сен 2023 : 		 Новый альбом THE OBSESSED выйдет зимой

15 июн 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления THE OBSESSED

28 апр 2023 : 		 THE OBSESSED завершили работу над альбомом

3 дек 2022 : 		 THE OBSESSED на RIPPLE MUSIC

13 май 2022 : 		 Новый состав THE OBSESSED

13 авг 2020 : 		 THE OBSESSED отметят юбилей

15 янв 2018 : 		 Новое видео THE OBSESSED

9 дек 2017 : 		 Переиздание THE OBSESSED доступно для прослушивания

8 ноя 2017 : 		 Пересведенный трек от THE OBSESSED

20 окт 2017 : 		 Бонус от THE OBSESSED

4 окт 2017 : 		 Акустика от THE OBSESSED

21 сен 2017 : 		 THE OBSESSED переиздают дебют

11 сен 2017 : 		 Акустика от THE OBSESSED

28 апр 2017 : 		 Новый альбом THE OBSESSED доступен для прослушивания

8 апр 2017 : 		 Новое видео THE OBSESSED

3 мар 2017 : 		 Новая песня THE OBSESSED

8 фев 2017 : 		 Новая песня THE OBSESSED

2 дек 2016 : 		 Новая песня THE OBSESSED

26 май 2016 : 		 Новое демо от THE OBSESSED

20 май 2016 : 		 THE OBSESSED на Relapse Records
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|||| сегодня

THE OBSESSED приступили к записи



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THE OBSESSED сообщили о том, что приступили к записи нового альбома, получившего название "Live Fast - Love Hard - Die Free", выход которого предварительно намечен на следующий год.




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