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*Вокалист IRON MAIDEN приехал на концерт на бронетранспортере 47
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*Вокалист IRON MAIDEN приехал на концерт на бронетранспортере 47
*Басист MÖTLEY CRÜE: «Даже не могу представить, чер... 46
*Барабанщик ANTHRAX: «Новый альбом — кульминация эпох, идей и... 36
*MAX CAVALERA об исполнении Chaos A.D. 31
*Новое видео MEMOIRA 19
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Wednesday 13

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17 июн 2026 : 		 Концертное видео WEDNESDAY 13

3 июн 2026 : 		 Концертный релиз WEDNESDAY 13 выйдет осенью

11 авг 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления WEDNESDAY 13

21 июл 2025 : 		 Новое видео WEDNESDAY 13

1 июн 2025 : 		 WEDNESDAY 13: «Я научился адаптироваться»

24 апр 2025 : 		 Новое видео WEDNESDAY 13

27 мар 2025 : 		 Новое видео WEDNESDAY 13

10 мар 2025 : 		 WEDNESDAY 13: «Я не делал металлический альбом»

18 фев 2025 : 		 Новое видео WEDNESDAY 13

21 дек 2024 : 		 WEDNESDAY 13: «Тур с песнями MURDERDOLLS отразился на новом альбоме»

30 июл 2024 : 		 Гости на новом альбоме WEDNESDAY 13

5 июл 2024 : 		 WEDNESDAY 13 готов к студии

4 июн 2024 : 		 WEDNESDAY 13: «Я вижу мертвых людей»

11 мар 2024 : 		 WEDNESDAY 13 готовит новый альбом

17 окт 2023 : 		 WEDNESDAY 13: «Старого материала с Джоуи нет»

19 окт 2022 : 		 WEDNESDAY 13 — о любимом альбоме METALLICA

6 окт 2022 : 		 Новое видео WEDNESDAY 13

9 сен 2022 : 		 WEDNESDAY 13: «Смерть Джоуи стала для меня шоком»

8 сен 2022 : 		 Новое видео WEDNESDAY 13

10 авг 2022 : 		 Новое видео WEDNESDAY 13

15 июл 2022 : 		 Бывший барабанщик W.A.S.P. в WEDNESDAY 13

19 апр 2022 : 		 WEDNESDAY 13: «Я общался с Джоуи за месяц до его смерти»

27 мар 2022 : 		 WEDNESDAY 13 почтил память Джоуи Джордисона

23 мар 2022 : 		 WEDNESDAY 13 — о новом альбоме

20 янв 2022 : 		 Секретное видео WEDNESDAY 13

18 ноя 2021 : 		 WEDNESDAY 13 на Napalm Records
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|||| 17 июн 2026

Концертное видео WEDNESDAY 13



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WEDNESDAY 13 выпустит новую концертную пластинку, получившую название "Un-Alive At Pol'and'Rock 2025", запись которого прошла в рамках выступления на крупнейшем польском фестивале Pol'and'Rock. Выход релиза намечен на 25 сентября на Napalm Records.

«Я так рад, что выпускаю этот концертный альбом! И это не просто запись, сделанная в коморке для нескольких человек, это самый масштабный концерт из всех, которых я играл. Более 750 000 человек на Pol'and'Rock подарили нам одно из самых запоминающихся шоу как WEDNESDAY 13»:

01. Blood Fades To Black
02. Look What The Bats Dragged In
03. Too Fast For Blood
04. Rotting Away
05. I Want You Dead
06. When The Devil Commands
07. Summertime Suicide
08. 197666
09. There's No Such Thing As Monsters
10. In Misery
11. Good Day To Be A Bad Guy
12. Nowhere
13. I Walked With A Zombie
14. Bad Things
15. I Love To Say Fuck




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