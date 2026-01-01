Концертное видео WEDNESDAY 13

WEDNESDAY 13 выпустит новую концертную пластинку, получившую название "Un-Alive At Pol'and'Rock 2025", запись которого прошла в рамках выступления на крупнейшем польском фестивале Pol'and'Rock. Выход релиза намечен на 25 сентября на Napalm Records.
«Я так рад, что выпускаю этот концертный альбом! И это не просто запись, сделанная в коморке для нескольких человек, это самый масштабный концерт из всех, которых я играл. Более 750 000 человек на Pol'and'Rock подарили нам одно из самых запоминающихся шоу как WEDNESDAY 13»:
01. Blood Fades To Black
02. Look What The Bats Dragged In
03. Too Fast For Blood
04. Rotting Away
05. I Want You Dead
06. When The Devil Commands
07. Summertime Suicide
08. 197666
09. There's No Such Thing As Monsters
10. In Misery
11. Good Day To Be A Bad Guy
12. Nowhere
13. I Walked With A Zombie
14. Bad Things
15. I Love To Say Fuck
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