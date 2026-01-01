17 июн 2026



Профессиональное видео с выступления METALLICA'98



Low Man's Lyric (Live in Mountain View, CA - August 30, 1998), профессиональное видео с выступления METALLICA'98, доступно для просмотра ниже. Это фрагмент DVD "Poor Californian Me", который включен в делюкс-версию альбома Reload http://www.metallica.com







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