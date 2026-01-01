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*Барабанщик ANTHRAX: «Новый альбом — кульминация эпох, идей и... 36
*MAX CAVALERA об исполнении Chaos A.D. 31
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Blaze Bayley

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|||| 18 июн 2026

BLAZE BAYLEY: «Оказаться в ЗСРнР с IRON MAIDEN очень важно для многих моих поклонников»



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BLAZE BAYLEY в недавнем интервью высказался по поводу того, что его имя оказалось в списке музыкантов легендарной британской хэви-металл-группы IRON MAIDEN, которые будут включены в Зал славы рок-н-ролла в составе лауреатов 2026 года. Blaze, который был вокалистом IRON MAIDEN на протяжении пяти лет и записал с группой два студийных альбома — «The X Factor» (1995) и «Virtual XI» (1998), — будет введен в Зал славы вместе с нынешними участниками коллектива: вокалистом Bruce Dickinson, басистом Steve Harris и гитаристами Adrian Smith, Dave Murray и Janick Gers. Также в список вошли бывший вокалист Пол Ди'Анно, экс-гитарист Dennis Stratton и бывшие барабанщики Nicko McBrain и Клайв Барр. На вопрос о том, какие чувства у него вызывает предстоящее включение в Зал славы рок-н-ролла, Blaze ответил:

«Ну, думаю, никто из нас не приходит в хэви-металл и не посвящает ему свою профессиональную жизнь ради наград. Но, конечно, приятно, когда тебя признают...

А Зал славы рок-н-ролла — это же LED ZEPPELIN. То есть титаны из титанов. Настолько огромная группа, что ее уже почти невозможно воспринимать как часть обычного музыкального мира. И оказаться частью всего этого, оказаться рядом со всеми этими замечательными артистами, быть отмеченным там за ту работу, которую я проделал, за песни, которые написал, за музыку, которую мы создавали, — это просто невероятно.

Что интересно: я могу говорить, что награды для меня не главное, но для многих моих поклонников это действительно важно. Для очень многих моих поклонников это важно. Они считают: "Да, он заслуживает такого признания".

И это реально очень круто — видеть, что мои фанаты радуются тому, что их любимый вокалист получил признание со стороны Зала славы рок-н-ролла».




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