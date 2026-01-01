ROSS VALORY переиздает дебютный альбом

ROSS VALORY сообщил о том, что 21 августа впервые на виниле, а также на CD выйдет обновленная и ремастированная версию его дебютного альбома "All Of The Above", которая будет снабжена бонус-треком "City Lights", в записи которой принимали участие Eric Levy (NIGHT RANGER, GARAGE MAHAL); Steve Smith (JOURNEY, VITAL INFORMATION); Bobby Strickland (TODD RUNDGREN); Stevie "Keys" Roseman (longtime Valory collaborator) и Mic Gillette (TOWER OF POWER horns).
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