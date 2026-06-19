18 июн 2026



Лидер LINKIN PARK: «Мы очень довольны новым фильмом»



Mike Shinoda в недавнем интервью поговорил о предстоящем документальном фильме «Unshatter», посвященном возвращению LINKIN PARK в 2024 году — спустя семь лет после смерти вокалиста группы Честера Беннингтона. Картина рассказывает о годах, последовавших за смертью Честера в 2017 году, и о том, как группа собралась вновь, пригласив на роль вокалистки Emily Armstrong из DEAD SARA, а за ударную установку — Colin'a Brittain'a, автора песен и продюсера, работавшего с G FLIP, ILLENIUM и ONE OK ROCK. Режиссером фильма выступил диджей и креативный директор LINKIN PARK Joe Hahn. В ленту вошли закулисные съемки, архивные материалы и записи недавних выступлений. Shinoda рассказал BBC News:



«У нас выходит документальный фильм под названием "Unshatter". Такое ощущение, что он буквально витал в воздухе уже очень давно. Еще до смерти Честера это была идея Joe как режиссера. Он всегда хотел сделать что-то, что помогло бы людям понять нашу вселенную. А потом, когда Честера не стало, все просто... Мы даже не думали, что у нас вообще еще есть группа, поэтому все как будто исчезло.



А затем постепенно все начало складываться заново. Мы познакомились с Colin'ом, познакомились с Emily, начали писать музыку, альбом стал реальностью, и параллельно мы снимали происходящее. В какой-то момент мы поняли, что очень многие люди не понимают культуру этой группы. И речь даже не столько о нас самих, сколько о сообществе вокруг LINKIN PARK.



И люди — как внутри этого пузыря, так и за его пределами — хотят понять: как мы смогли собрать себя по кусочкам после такой трагедии? После потери друга и сооснователя того, чему мы посвятили двадцать лет своей жизни? Как пройти путь от этого до Wembley? Как пройти путь от этого до... Наше шоу в честь выхода альбома ["From Zero"] состоялось в Сан-Паулу. Это был один из самых праздничных и одновременно самых эмоциональных моментов в нашей жизни.



К счастью, нам хватило здравого смысла держать камеры включенными на протяжении всего этого времени».



Говоря о том, чего поклонникам стоит ожидать от «Unshatter», Shinoda сказал:



«Только не думайте, что это какое-то реалити-шоу. На самом деле это просто наш друг Mark, который снимал большую часть материала. Один человек с камерой. Мы постоянно с ним тусуемся. Так что Mark просто был рядом, а мы записывали и снимали все подряд на всякий случай — и в итоге из этого вырос "Unshatter".



Скоро появится больше информации, но мы очень воодушевлены этим проектом. Я очень горжусь Joe. И мне кажется, что фильм неплохо рассказывает историю последних... не знаю... трех-четырех лет».







+0 -0



( 1 ) просмотров: 199

