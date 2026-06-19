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*Басист MÖTLEY CRÜE: «Даже не могу представить, чер... 46
*Барабанщик ANTHRAX: «Новый альбом — кульминация эпох, идей и... 36
*MAX CAVALERA об исполнении Chaos A.D. 31
*Зрители фестиваля Download с интересом наблюдали за действие... 20
*Новое видео MEMOIRA 19
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Linkin Park

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18 июн 2026 : 		 Лидер LINKIN PARK: «Мы очень довольны новым фильмом»

18 фев 2026 : 		 JOE HAHN: «Новые участники влились в творческий процесс LINKIN PARK на отлично!»

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28 июл 2025 : 		 MIKE SHINODA: «Я не хотел, чтобы история LINKIN PARK закончилась с уходом Честера»

21 июл 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления LINKIN PARK'07

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28 мар 2025 : 		 Новое видео LINKIN PARK

22 мар 2025 : 		 EMILY ARMSTRONG о первой сессии с LINKIN PARK

16 фев 2025 : 		 Видео с выступления LINKIN PARK

2 фев 2025 : 		 LINKIN PARK открыли тур
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|||| 18 июн 2026

Лидер LINKIN PARK: «Мы очень довольны новым фильмом»



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Mike Shinoda в недавнем интервью поговорил о предстоящем документальном фильме «Unshatter», посвященном возвращению LINKIN PARK в 2024 году — спустя семь лет после смерти вокалиста группы Честера Беннингтона. Картина рассказывает о годах, последовавших за смертью Честера в 2017 году, и о том, как группа собралась вновь, пригласив на роль вокалистки Emily Armstrong из DEAD SARA, а за ударную установку — Colin'a Brittain'a, автора песен и продюсера, работавшего с G FLIP, ILLENIUM и ONE OK ROCK. Режиссером фильма выступил диджей и креативный директор LINKIN PARK Joe Hahn. В ленту вошли закулисные съемки, архивные материалы и записи недавних выступлений. Shinoda рассказал BBC News:

«У нас выходит документальный фильм под названием "Unshatter". Такое ощущение, что он буквально витал в воздухе уже очень давно. Еще до смерти Честера это была идея Joe как режиссера. Он всегда хотел сделать что-то, что помогло бы людям понять нашу вселенную. А потом, когда Честера не стало, все просто... Мы даже не думали, что у нас вообще еще есть группа, поэтому все как будто исчезло.

А затем постепенно все начало складываться заново. Мы познакомились с Colin'ом, познакомились с Emily, начали писать музыку, альбом стал реальностью, и параллельно мы снимали происходящее. В какой-то момент мы поняли, что очень многие люди не понимают культуру этой группы. И речь даже не столько о нас самих, сколько о сообществе вокруг LINKIN PARK.

И люди — как внутри этого пузыря, так и за его пределами — хотят понять: как мы смогли собрать себя по кусочкам после такой трагедии? После потери друга и сооснователя того, чему мы посвятили двадцать лет своей жизни? Как пройти путь от этого до Wembley? Как пройти путь от этого до... Наше шоу в честь выхода альбома ["From Zero"] состоялось в Сан-Паулу. Это был один из самых праздничных и одновременно самых эмоциональных моментов в нашей жизни.

К счастью, нам хватило здравого смысла держать камеры включенными на протяжении всего этого времени».

Говоря о том, чего поклонникам стоит ожидать от «Unshatter», Shinoda сказал:

«Только не думайте, что это какое-то реалити-шоу. На самом деле это просто наш друг Mark, который снимал большую часть материала. Один человек с камерой. Мы постоянно с ним тусуемся. Так что Mark просто был рядом, а мы записывали и снимали все подряд на всякий случай — и в итоге из этого вырос "Unshatter".

Скоро появится больше информации, но мы очень воодушевлены этим проектом. Я очень горжусь Joe. И мне кажется, что фильм неплохо рассказывает историю последних... не знаю... трех-четырех лет».




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19 июн 2026
P
Privateer
Документалки практически никому не интересны, а многие концерты пересматривают десятилетиями. Лучше бы просто сняли хороший концертник и этого достаточно. Можно даже в студии его дотюнить, т.к. Эмили на песнях Честера звучит очень так себе. Но это частая проблема новых вокалистов - Риппер в Пристах тоже звучал так себе на песнях Роба, неповоротливо чтоли, однообразно. А песни записанные с ним звучали очень даже бодро.

У Dream Theater в этом плане неплохо. Выпускают много побочного материала и можно послушать/посмотреть как группа звучит и какой был тур практически после каждого альбома. И качественно снятые концертники были в 2004, 2013 и 2025. Вполне.
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