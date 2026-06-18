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Зрители фестиваля Download с интересом наблюдали за действием парочки в кабинке колеса обозрения перед выходом GUNS N ROSES



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После того как на колесе обозрения на фестивале DOWNLOAD в Великобритании якобы застали пару за интимным занятием, полиция начала расследование.

По данным The Sun, инцидент произошел в субботу, 13 июня, когда зрители ожидали выхода GUNS N' ROSES на сцену перед их выступлением на фестивале, который ежегодно проходит в Donington Park в Castle Donington.

Один из очевидцев, который регулярно посещает фестиваль, рассказал Daily Star:

«Они буквально находились в стеклянной кабинке над головами у всех в самый людный момент вечера, прямо перед тем, как должны были выйти GUNS N' ROSES. В каком-то странном смысле это даже объединило всех присутствующих. До того как их заметили, в воздухе чувствовалось нервное ожидание, потому что GUNS N' ROSES ведь постоянно опаздывают. Но как только люди начали доставать телефоны и слухи о случившемся стали распространяться, атмосфера полностью изменилась — можно сказать, они сделали этот вечер. Единственное, что приходит мне в голову: они, наверное, думали, что стекла тонированные, но это было совсем не так. Они были абсолютно прозрачными — было видно буквально всё».

Представитель полиции графства Лестершир сообщил Daily Star:

«Сотрудникам полиции известно о видеозаписи, распространяющейся в социальных сетях, на которой запечатлены двое людей, ведущих себя неподобающим образом во время поездки на колесе обозрения на фестивале DOWNLOAD в минувшие выходные. В настоящее время инцидент расследуется, и сотрудники находятся в контакте с организаторами фестиваля. Проверочные мероприятия продолжаются, полиция работает над установлением личностей причастных».

Lindsey Williams, посетившая мероприятие вместе со своей 10-летней дочерью, рассказала Birmingham World:

«Это было отвратительно. Судя по всему, моя дочь это увидела. Позже она сказала мне, что была очень растеряна и не понимала, что происходит. Но это просто мерзко — заниматься таким на виду у всех, особенно там, где их могут увидеть дети!»




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КомментарииСкрыть/показать 18 )

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18 июн 2026
m
mohnatiy
Ну поебались и поебались, чё бухтеть-то
18 июн 2026
father
mohnatiy, просто поебались не пидоры, а если б там два мужика были, то все бы восхитились их открытостью и смелостью. Гейропа ёпта!
18 июн 2026
С
Санчез
mohnatiy, ну ты что, секса же не сущетвует)))
18 июн 2026
M
Mad Katz
Даже для бритишовых страхоёвищ плечико у принимающей стороны крупновато...
18 июн 2026
m
mohnatiy
Mad Katz, что за фэтшейминг?
18 июн 2026
M
Mad Katz
mohnatiy, на фэт никак не тянет, мясцо...
18 июн 2026
С
Санчез
Не осуждаем, но обсуждаем. Почти тоже самое, если увидеть, как в зоопарке Носороги ебутся - вполне нормально
18 июн 2026
Rutger
Примитив. Надо было на броневике втроем с Брюсом Дикинсоном
18 июн 2026
B
BasterBaster
Фу, мерзость какая. А видео нету?
18 июн 2026
m
mohnatiy
BasterBaster, ни стыда, ни совести, ни фулла
18 июн 2026
B
BasterBaster
mohnatiy, ага, вот вот
18 июн 2026
Corpsegrinder04
Все правильно сделали. Вот невидаль, молодая парочка занимается смертью.
Интересно, если бы там чёрные педики рубились , столько же вони было , или "толерантно поняли и вошли в положение", во избежание пресса Абвгдеёжз+ сообщества.
18 июн 2026
Lord Iscariah
Ну да, полиция начала расследование. А если бы еблись негры гомики с розовыми волосами, то им бы премию еще выдали с грамотой. Пидарье британское!
18 июн 2026
gravitgroove
Разумеется, оба имеют звание и чин на Лубянке и Остоженке.
18 июн 2026
m
mohnatiy
gravitgroove, петров и Боширов никогда не были так близки к провалу
18 июн 2026
gravitgroove
mohnatiy, вы путаете ведомства, гражданин Мохнытый. В прочем, для британской прессы и так сгодится.
18 июн 2026
Вашингтон Ирвинг
Закон Дарксайда №4736
«Даже если про гомосятину нет ничего в новости, на всякий случай её всё равно нужно обсудить»
просмотров: 1167

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