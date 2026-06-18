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Зрители фестиваля Download с интересом наблюдали за действием парочки в кабинке колеса обозрения перед выходом GUNS N ROSES
После того как на колесе обозрения на фестивале DOWNLOAD в Великобритании якобы застали пару за интимным занятием, полиция начала расследование.
По данным The Sun, инцидент произошел в субботу, 13 июня, когда зрители ожидали выхода GUNS N' ROSES на сцену перед их выступлением на фестивале, который ежегодно проходит в Donington Park в Castle Donington.
Один из очевидцев, который регулярно посещает фестиваль, рассказал Daily Star:
«Они буквально находились в стеклянной кабинке над головами у всех в самый людный момент вечера, прямо перед тем, как должны были выйти GUNS N' ROSES. В каком-то странном смысле это даже объединило всех присутствующих. До того как их заметили, в воздухе чувствовалось нервное ожидание, потому что GUNS N' ROSES ведь постоянно опаздывают. Но как только люди начали доставать телефоны и слухи о случившемся стали распространяться, атмосфера полностью изменилась — можно сказать, они сделали этот вечер. Единственное, что приходит мне в голову: они, наверное, думали, что стекла тонированные, но это было совсем не так. Они были абсолютно прозрачными — было видно буквально всё».
Представитель полиции графства Лестершир сообщил Daily Star:
«Сотрудникам полиции известно о видеозаписи, распространяющейся в социальных сетях, на которой запечатлены двое людей, ведущих себя неподобающим образом во время поездки на колесе обозрения на фестивале DOWNLOAD в минувшие выходные. В настоящее время инцидент расследуется, и сотрудники находятся в контакте с организаторами фестиваля. Проверочные мероприятия продолжаются, полиция работает над установлением личностей причастных».
Lindsey Williams, посетившая мероприятие вместе со своей 10-летней дочерью, рассказала Birmingham World:
«Это было отвратительно. Судя по всему, моя дочь это увидела. Позже она сказала мне, что была очень растеряна и не понимала, что происходит. Но это просто мерзко — заниматься таким на виду у всех, особенно там, где их могут увидеть дети!»
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Интересно, если бы там чёрные педики рубились , столько же вони было , или "толерантно поняли и вошли в положение", во избежание пресса Абвгдеёжз+ сообщества.
«Даже если про гомосятину нет ничего в новости, на всякий случай её всё равно нужно обсудить»