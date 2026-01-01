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*Басист MÖTLEY CRÜE: «Даже не могу представить, чер... 46
*Барабанщик ANTHRAX: «Новый альбом — кульминация эпох, идей и... 36
*MAX CAVALERA об исполнении Chaos A.D. 31
*Зрители фестиваля Download с интересом наблюдали за действие... 20
*Новое видео MEMOIRA 19
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Schandmaul

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18 июн 2026 : 		 Новое видео SCHANDMAUL

28 май 2025 : 		 Новое видео SCHANDMAUL

31 янв 2025 : 		 Новое видео SCHANDMAUL

8 июн 2022 : 		 Новое видео SCHANDMAUL

18 май 2022 : 		 Новое видео SCHANDMAUL

13 апр 2022 : 		 Новое видео SCHANDMAUL

10 мар 2022 : 		 Новое видео SCHANDMAUL

3 сен 2020 : 		 SCHANDMAUL на Napalm Records

29 ноя 2013 : 		 Новый альбом SCHANDMAUL выйдет в январе

11 июл 2013 : 		 SCHANDMAUL выпустят сборник лучшего

27 фев 2012 : 		 SCHANDMAUL: Российские концерты перенесены на осень из-за болезни вокалиста

26 дек 2010 : 		 Новое видео SCHANDMAUL

19 окт 2010 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома SCHANDMAUL

18 окт 2010 : 		 Название нового альбома SCHANDMAUL

4 авг 2005 : 		 SCHANDMAUL - Kunststuck
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|||| 18 июн 2026

Новое видео SCHANDMAUL



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Sternensegler , новое видео SCHANDMAUL, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Sternensegler, релиз которого намечен на одиннадцатое сентября на Napalm Records.




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