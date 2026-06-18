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Профессиональное видео с выступления METALLICA



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Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось 30 мая на Olympiastadion, Berlin, Germany, доступно для просмотра ниже:

Creeping Death
For Whom the Bell Tolls
Of Wolf and Man
The Memory Remains
72 Seasons
The Unforgiven
Fuel
Kirk and Rob Doodle (Covering "Sonne" by Rammstein)
The Day That Never Comes
Wherever I May Roam
Nothing Else Matters
Sad but True
One
Seek & Destroy
Master of Puppets
Enter Sandman

Note: Broke the record for the biggest concert in a stadium in Germany with an attendance of 94,000 attendants. The prior record was held by U2 since 2009 with 90,000 people. This was celebrated with fireworks.




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18 июн 2026
m
mohnatiy
Постпродакшен-улучшалика? Не верю, что Ларс вживую так даблкикать в состоянии. Да и папаша больно сладкоголсый.
просмотров: 90

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