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Mr. Big

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|||| 20 июн 2026

Вокалист MR. BIG готов к новым концертам: «А я и не говорил, что мы все»



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В недавнем интервью Eric Martin рассказал о возможности возвращения MR. BIG на сцену спустя более года после того, как он и его коллеги сыграли последний концерт прощального тура «The BIG Finale!». На вопрос, действительно ли именно он был тем участником группы, который выступал против завершения карьеры MR. BIG, Eric ответил :

«Ну, в итоге я просто пошел по течению. Наш менеджмент постоянно говорил, что Paul [Gilbert] хочет сосредоточиться на семье и сольных проектах. И постепенно у меня появилось ощущение, что всё идет к одному: "Ну ладно, мужик, мы занимаемся этим уже очень давно, может быть, пора наконец повесить шляпу и ботинки на гвоздь", или как там говорят.

Причем разговоры в духе: "Наверное, пора заканчивать" продолжались годами. И где-то четыре года подряд я отвечал: "Нет, мужик, нет. Я не хочу заканчивать. Я вообще не хочу ничего бросать". Я никогда не уходил из MR. BIG. Никогда. Меня не увольняли, я сам не уходил — ничего такого не было. И я говорил: "Нет, я этого не хочу".

Но при этом я чувствовал общее настроение. И еще Пэта уже не было с нами. Остались только Billy, я и Paul. Да, с нами играли замечательные барабанщики, всё было здорово, но... не знаю. Это уже не ощущалось как тот самый MR. BIG.

С другой стороны, думаю, сказались бесконечные гастроли. Меня это утомило. Мне это перестало нравиться. С точки зрения здоровья я уже не чувствовал себя настолько сильным, насколько хотел бы. Хотя играть концерты мне по-прежнему хотелось. Но я чувствовал, что наш менеджер, который также занимается делами Paul'a Gilbert'a, придерживается определенного мнения. Забавно сейчас это говорить, но у меня действительно было ощущение, что Paul больше не хочет этим заниматься. Он просто перегорел. И это правда.

Послушайте, работа с MR. BIG требует огромного количества подготовки. Весь тур "BIG Finish" фактически занял около двух лет нашей жизни. Мы ездили по США, Южной Америке, дважды были в Азии. И мне это нравилось. Но в какой-то момент я просто пошел по течению. Я не хотел заканчивать, но и гастролировать вечно тоже не хотел. И это меня уже не устраивало».

Возвращаясь к вопросу о том, могут ли MR. BIG когда-нибудь снова выступить вместе, Eric сказал:

«Если завтра или через год менеджмент позвонит мне и спросит: "Что думаешь насчет фестиваля?" или "Как насчет вот такого выступления?", я отвечу: "Да, конечно".

Я всегда первый человек в списке рассылки, потому что менеджеры знают: я обязательно скажу "да". Если посмотреть на всё, чем я занимался на протяжении многих лет — и после MR. BIG, и до MR. BIG, — то станет понятно: я практически никогда не говорю "нет". Мне нравится работать. Просто мне не нравится играть концерты без остановки, один за другим, снова и снова. Вот это мне не нравится.

И я просто хочу сказать: я люблю этих ребят... И я рад за них...

По крайней мере, мы завершили эту историю достойно, без скандалов, без ссор и без всей этой идиотской ерунды».




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20 июн 2026
EvgenBriden
Удивился если бы было наоборот. А так - всё по стандарту, по проторенной дорожке)
просмотров: 142

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