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*Басист MÖTLEY CRÜE: «Даже не могу представить, чер... 46
*Барабанщик ANTHRAX: «Новый альбом — кульминация эпох, идей и... 37
*MAX CAVALERA об исполнении Chaos A.D. 31
*Зрители фестиваля Download с интересом наблюдали за действие... 25
*Новое видео MEMOIRA 19
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Einherjer

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19 июн 2026 : 		 Новая песня EINHERJER

22 май 2026 : 		 Новое видео EINHERJER

10 апр 2026 : 		 Новое видео EINHERJER

15 мар 2026 : 		 Новый альбом EINHERJER выйдет летом

3 авг 2022 : 		 Концертный трек EINHERJER

12 июл 2022 : 		 Видео с текстом от EINHERJER

8 июн 2022 : 		 EINHERJER выпускают концертный альбом

15 мар 2021 : 		 Обучающее видео от EINHERJER

26 фев 2021 : 		 Новое видео EINHERJER

26 янв 2021 : 		 Новое видео EINHERJER

9 дек 2020 : 		 Новое видео EINHERJER

21 авг 2019 : 		 EINHERJER на Napalm Records

21 окт 2018 : 		 Новое видео EINHERJER

25 сен 2018 : 		 Новая песня EINHERJER

9 авг 2018 : 		 Новое видео EINHERJER

19 сен 2016 : 		 EINHERJER перезаписали дебют

25 окт 2014 : 		 Новый альбом EINHERJER доступен для прослушивания

15 окт 2014 : 		 Новое видео EINHERJER

27 авг 2014 : 		 Новый альбом EINHERJER выйдет в октябре

9 авг 2014 : 		 Новое видео EINHERJER

15 фев 2013 : 		 EINHERJER отменили выступление на американском фестивале

19 авг 2011 : 		 Новая песня EINHERJER

18 авг 2011 : 		 Варианты изданий EINHERJER

29 июл 2011 : 		 Трек-лист нового альбома EINHERJER

14 июл 2011 : 		 Обложка нового альбома EINHERJER

20 апр 2011 : 		 Новый альбом EINHERJER выйдет в сентябре
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|||| 19 июн 2026

Новая песня EINHERJER



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Gone, новое видео с текстом от EINHERJER, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома “Lifeblood”, релиз которого намечен на 19 июня на By Norse Music.






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