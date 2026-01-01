19 июн 2026



Профессиональное видео с выступления METALLICA



Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось 30 мая на Olympiastadion, Berlin, Germany, доступно для просмотра ниже:



Creeping Death

For Whom the Bell Tolls

Of Wolf and Man

The Memory Remains

72 Seasons

The Unforgiven

Fuel

Kirk and Rob Doodle (Covering "Sonne" by Rammstein)

The Day That Never Comes

Wherever I May Roam

Nothing Else Matters

Sad but True

One

Seek & Destroy

Master of Puppets

Enter Sandman



Note: Broke the record for the biggest concert in a stadium in Germany with an attendance of 94,000 attendants. The prior record was held by U2 since 2009 with 90,000 people. This was celebrated with fireworks. FuelKirk and Rob Doodle (Covering "Sonne" by Rammstein)The Day That Never ComesWherever I May RoamNothing Else MattersSad but TrueSeek & DestroyMaster of PuppetsEnter SandmanNote: Broke the record for the biggest concert in a stadium in Germany with an attendance of 94,000 attendants. The prior record was held by U2 since 2009 with 90,000 people. This was celebrated with fireworks.











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