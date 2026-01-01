MIKE MANGINI для GODSMACK слишком крут? Отвечает SHANNON LARKIN

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США
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Новое видео GODSMACK
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Новая музыка от GODSMACK? Почему бы и нет!
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GODSMACK сыграли песни METALLICA, PINK FLOYD, LED ZEPPELIN и THE BEATLES
31 янв 2024 :
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GODSMACK репетируют
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Барабанщик GODSMACK о том, как стал рок-звездой
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Вокалист GODSMACK о предстоящем акустическом туре
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Барабанщик GODSMACK: «Мне осталось лет 20, пора уделить внимание семье»
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GODSMACK и EXTREME исполнили AC/DC
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23 июл 2023 :
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Вокалист GODSMACK: «Люди получат от нас больше!»
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Вокалист GODSMACK: «Brad наш хороший друг»
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Гитарист AEROSMITH присоединился на сцене к GODSMACK
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GODSMACK открыли тур
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Барабанщик GODSMACK: «В Европе мы денег не зарабатываем»
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Будут ли GODSMACK выпускать синглы в будущем?
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Новое видео GODSMACK
23 фев 2023 :
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Барабанщик GODSMACK — о том, почему выходит последний альбом группы
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Вокалист GODSMACK — о важных уроках прошлого
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Барабанщик GODSMACK: «Мы не распадаемся!»
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Новое видео GODSMACK
11 ноя 2022 :
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Новая песня GODSMACK
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Почему GODSMACK готовят последний альбом?
20 окт 2022 :
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GODSMACK исполнили новую песню
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Вокалист GODSMACK — о новом материале
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Вокалист GODSMACK — о перенесённом COVID-19
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Почему GODSMACK поменяли планы
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Новая песня GODSMACK
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GODSMACK анонсировали тур
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Вокалист GODSMACK — звёздным советчикам: «Завалите и веселите!»
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GODSMACK начнут запись зимой
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GODSMACK получили золото
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6 мар 2021 :
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Вокалист GODSMACK: «Так ли смертелен COVID?»
8 янв 2021 :
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Барабанщик GODSMACK — о конфликте с MÖTLEY CRÜE
30 дек 2020 :
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Барабанщик GODSMACK: «Стараюсь держать при себе»
18 дек 2020 :
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Никакого GODSMACK до 2022 года
20 окт 2020 :
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Вокалист GODSMACK: «Не думаю, что мы сыграем раньше 2022 года»
3 окт 2020 :
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Сингл GODSMACK стал платиновым
9 авг 2020 :
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GODSMACK выпустят два альбома в 2021 году
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Вокалист GODSMACK: «Не хочу считать текущую ситуацию новой нормой»
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GODSMACK вновь первые
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Вокалист GODSMACK: «Shannon был знатным алкоголиком!»
22 апр 2020 :
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Вокалист GODSMACK: «Я ещё не готов писать новый материал»
18 апр 2020 :
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GODSMACK отменили все туровые планы на 2020 год
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GODSMACK используют паузу для работы над альбомом
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Вокалист GODSMACK подарил барабанщику машину
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Вокалист GODSMACK: «Нас несправедливо занесли в лагерь ню-металла»
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GODSMACK в акустике
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25 июл 2019 :
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Фронтмен GODSMACK: «Я был в равной степени разочарован и рад, повстречавшись с кумирами своего детства»
21 июл 2019 :
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Новое видео GODSMACK
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Новое видео GODSMACK
18 окт 2018 :
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4 сен 2018 :
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GODSMACK исполнили кавер-версию хита AC/DC
19 июн 2018 :
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Новое видео GODSMACK
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Новый альбом GODSMACK выйдет весной
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Тизер нового материала GODSMACK
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GODSMACK почти закончили
28 сен 2017 :
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Вокалист GODSMACK: «Мы можем потерять фанатов с новым альбомом»
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Кавер-версия THE BEATLES от GODSMACK возглавила чарт
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GODSMACK исполнили кавер-версию ALICE COOPER
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Новое видео GODSMACK
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Видео полного выступления GODSMACK
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Вокалист GODSMACK о том, как он начал петь
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Вокалист GODSMACK: «Мы понимаем, что нам нужно начинать ездить по миру»
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Профессиональное видео с выступления GODSMACK
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Видео сайд-проекта участников GODSMACK
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Новая песня GODSMACK
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Трек-лист нового альбома GODSMACK
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Обложка нового альбома GODSMACK
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Новая песня GODSMACK
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Фрагмент новой песни GODSMACK
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31 июл 2012 :
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Новое видео GODSMACK
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GODSMACK отменили европейский тур
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Новое видео GODSMACK
1 май 2012 :
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Видео с выступления GODSMACK
23 апр 2012 :
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Обложка и трек-лист нового релиза GODSMACK
6 апр 2012 :
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Кавер-версия от GODSMACK
27 мар 2012 :
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GODSMACK этой весной выпустят концертный альбом
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GODSMACK завершают работу над ЕР с каверами
15 дек 2011 :
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GODSMACK планируют запись кавер-версий
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Фронтмен GODSMACK принес публичные извинения CREED
2 сен 2010 :
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Семплы с нового альбома вокалиста GODSMACK
30 июл 2010 :
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Вокалист GODSMACK выпустит сольный альбом
16 апр 2010 :
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Новое видео GODSMACK
9 апр 2010 :
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Новая песня GODSMACK
11 фев 2010 :
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Новый снгл GODSMACK дебютировал на радио
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Название нового альбома GODSMACK
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Новая песня GODSMACK
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GODSMACK работают над «по-настоящему тяжёлым» альбомом
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MIKE MANGINI для GODSMACK слишком крут? Отвечает SHANNON LARKIN
SHANNON LARKIN решил ответить на критику некоторых фанатов, считающих, что Mike Mangini «слишком квалифицирован» для GODSMACK во время прямого эфира на своем YouTube-канале 19 июня:
«То, что Mike Mangini обладает невероятным уровнем мастерства и считается одним из лучших барабанщиков в мире, вовсе не означает, что он не может просто мощно вколачивать ритм, как я, как Джон Бонэм или любой другой музыкант, играющий более простой материал. И, если уж на то пошло, люди, которые так считают — вся эта прог-рок-тусовка или как их там, — скорее всего, знают только самые известные песни GODSMACK. Они не слушали остальные альбомы, где мы, конечно, не прогрессивная группа, но играем более замороченные металлические риффы и композиции вроде “Locked & Loaded” или “Livin' In Sin”. Я могу назвать кучу песен помимо “Keep Away”, “Voodoo”, “Speak” или “Cryin' Like A Bitch”.
И я даже не пытаюсь это защищать — достаточно просто посмотреть на результаты. Мы были очень успешной группой, и GODSMACK останутся очень успешными независимо от того, сидит за барабанами Mike Mangini или Sully Erna, который играл на первых двух альбомах и при желании сам может сесть за установку.
Я знаю, что Mike не стал бы переигрывать и не заскучал бы в такой большой рок-группе, как GODSMACK. Просто я терпеть не могу выражение “слишком квалифицирован” применительно к барабанщикам.
А потом все начинают приводить свои примеры. Rod Morgenstein в WINGER, да? Так вот, я бы хотел посмотреть, как все эти умники попробуют выучить партии Rod'a из DIXIE DREGS, а потом еще будут иметь наглость говорить, что ему не место в такой простой рок-группе, как WINGER. Я, честно говоря, их песен не знаю, но они были знамениты.
И обязательно находятся люди, которые начинают говорить про деньги: “О, он сделал это ради денег. Продался. Terry Bozzio играл в MISSING PERSONS ради денег”. Ну а как еще платить за квартиру? Или, не дай бог, взять ипотеку, купить дом, жениться, завести ребенка? Что тогда делать?
У тебя может быть сколько угодно техники, ты можешь играть какие-нибудь безумно сложные проговые вещи, которые ваши прог-ребята считают Святым Граалем. В трэше раньше такой песней была “Angel Of Death” SLAYER. Для гитаристов — “Eruption”. Уверен, у проггеров тоже есть своя такая композиция. Наверное, “La Villa Strangiato”.
Подобные люди любят говорить: “Это как если бы Virgil Donati играл в AC/DC”. И каждый раз, читая подобные комментарии, я думаю: ребята, всех этих музыкантов, которых вы называете — Donati, еще кого-то — вы никогда не достигнете их уровня.
Можно обладать любым талантом, но у вас может не быть вайба и чувства. А у Mike'a это есть. И Mike не тот человек, который сидит и пишет негативные комментарии в интернете. Потому что вместе с настоящими достижениями на инструменте приходят тысячи часов ежедневных и еженедельных занятий. И когда ты достигаешь уровня Mike Mangini, появляется скромность. Так бывает с настоящим величием».
Говоря о реакции публики, Shannon отметил:
«В мире активного рока люди очень любят сравнивать. Лучшие комментарии по поводу Mike Mangini я увидел именно от настоящих фанатов GODSMACK. Они писали: “Ого, это может придать группе совершенно новое звучание”. Они смотрят на это не через призму того, лучше он или хуже Wade Murff, Shannon Larkin, Will Hunt или Tommy Stewart — всех барабанщиков, которые играли в GODSMACK. А ведь первым вообще был Joe Darko.
Чтобы просто попасть на прослушивание в такую группу, нужно обладать очень высоким уровнем. В комнату для прослушивания не приглашают кого попало. Все эти люди, которые пишут негативные комментарии, сами туда не попали бы. Они могут сколько угодно говорить, что они “слишком квалифицированы”. Ну считайте себя хоть трижды "слишком квалифицированными", пока работаете менеджером в Best Buy, понимаете, о чем я?. Потом приходите домой, садитесь за свою установку в стиле Нила Пирта и играйте все песни DREAM THEATER. Можете гордиться собой, но звонка вам все равно не поступит. Понимаете, о чем я?
Негатив и карма — та еще сука»
Затем Larkin затронул ситуацию с Wade Murff:
«Суть в чувстве и взаимопонимании. Да, талант нужен, чтобы попасть на прослушивание. Но дальше уже вступают в игру другие качества. Я смотрел видео с Wade'ом и топил за него. Отличный барабанщик и отличный парень. Но иногда дело не в этом. И я знаю, что он настолько хороший человек, что проблема точно не была личной. Не потому, что они не могли ладить между собой.
Но Sully — перфекционист. Мой друг Sully Erna — настоящий перфекционист, особенно когда дело касается барабанов, потому что он сам очень сильный барабанщик. Он играет примерно на моем уровне. И это не хвастовство, просто факт. Опыт.»
По мнению Larkin'a, единственное, что могло стать причиной недовольства со стороны Erna, — это работа с темпом:
«Пересматривая концертные видео, я заметил, что взаимодействие в плане ускорений и замедлений темпа, возможно, было не таким плавным. А мы с Sully больше двадцати лет играли концерты и записывали альбомы вместе, находясь на одной волне.
GODSMACK не используют ни клик-треки, ни бэк-треки. Многие музыканты сейчас тоже начинают об этом говорить. Мы наблюдали, как все постепенно стали добавлять записанные партии — дополнительную ритм-гитару или что-то еще, хотя за усилителями никого нет, это просто запись. Или бэк-вокалы. Видишь Nikki Sixx'a на сцене с MÖTLEY CRÜE — он отворачивается, а его голос все равно звучит. Потому что играет подкладка.
Но чтобы все это работало, группа должна играть под клик. У нас такого нет. Поэтому каждый концерт немного отличается. В этом и есть та опасность рок-шоу — и для музыкантов на сцене тоже. Никогда не знаешь, что может произойти».
Larkin также признал, что видел некоторые ошибки в игре Wade'a Murff'a:
«Мы все люди и можем ошибаться. Это тоже одна из особенностей, которые я заметил. Небольшие ошибки. Конечно, это была новая работа, и тут нельзя быть слишком строгим. Но я знаю Sully. Он привык работать с человеком, который не ошибается. И когда я это говорю, это не хвастовство.
Недавно я читал интервью Mikkey Dee. Он сказал: “Я не ошибаюсь”. И объяснил: если ты хорошо подготовлен, не напиваешься и не употребляешь наркотики перед концертом, знаешь материал и являешься хорошим барабанщиком — почему ты вообще должен ошибаться?
Он даже сказал, что, придя в SCORPIONS, сразу предупредил: “Я не ошибаюсь”.
Так вот, я не пытаюсь показаться высокомерным, говоря, что не ошибаюсь. Хотя, если честно, ошибаюсь я крайне редко. Примерно раз в год. И если уж ошибаюсь, то по-крупному — могу начать не ту песню перед десятью тысячами человек. Тогда остается только посмеяться над собой: “Ну что, похоже Shannon сегодня нервничает”.
Но если Wade реально допускал небольшие ошибки регулярно, то я вполне понимаю своего друга Sully. Для него все должно быть идеально. Иначе это уже не идеально и не работает».
Возвращаясь к вопросу о Mike, Larkin подвел итог:
«Похоже, Mike реально стал участником команды. Навсегда ли это? Вероятно, да.
И если кто-то способен справиться с этой работой, то это Mike. В нем тоже живет этот зверь — способность быть ярким рок-барабанщиком без необходимости играть миллион нот. Так что не стоит недооценивать здоровяка Mike'a. К тому же у него бостонский акцент — отлично вписывается в компанию ребят.
За ним интересно наблюдать. Он немного чудаковатый, вытворяет за установкой всякие забавные и безумные штуки. Он настоящий шоумен. И он будет играть без клика. Он понимает эти ускорения и замедления темпа. Это приходит только с опытом».
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