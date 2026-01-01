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Новый фильм о TRIUMPH расскажет про нынешний тур



Gil Moore в недавнем интервью сказал, что TRIUMPH работают над новым документальном фильмом:



«Я не знаю точно, когда он выйдет, но это будет документальный фильм о туре, о том, как произошла трансформация, как мы снова оказались вместе с Phil, Todd и Brent'ом , и каково это было для Rick, меня и Mike'a, и в нем будет задокументировано все это, и я уверен, что все получится по-настоящему захватывающе. Это будет совершенно не похоже на первый документальный фильм, но я полагаю, что он даст фанатам представление о закулисье, как я бы это назвал, о том, как все это происходило и почему мы все это устроили!»







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