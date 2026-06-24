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*Легендарный продюсер SCOTT BURNS: «Дэт-металл многие восприн... 29
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Metallica

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Гитарист METALLICA упал на концерте в Дублине



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Kirk Hammett упал со сцены во время концерта группы в Дублине, Ирландия на стадионе Aviva 19 июня перед примерно 40 000 фанатов. На видеозаписи инцидента, снятой фанатами и опубликованной в Интернете, видно, как Kirk потерял равновесие у края сцены во время исполнения классической песни 1983 года "Seek & Destroy", после чего упал в толпу внизу.

Несчастный случай, по-видимому, произошел, когда Hammett поставил ногу на покрытие сцены, которое неожиданно подалось под ним, что привело к падению. Kirk пропустил пару риффов, так как было видно, что фанаты, стоявшие внизу, тянулись к нему, в то время как музыкант оказался буквально среди зрителей. Но он быстро пришел в себя и продолжил исполнять песню, которой завершилось первое из двух масштабных концертов METALLICA в Дублине в рамках мирового турне группы "M72".

Позже музыкант опубликовал видео этого момента в своем Instagram, шутливо озаглавив его "Slip & Destroy".




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24 июн 2026
Altair21
Аккуратнее надо, да ещё и в таком возрасте
просмотров: 86

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