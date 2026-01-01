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Filter

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Альбом FILTER выйдет в начале года



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В недавнем интервью с лидером FILTER Richard'ом Patrick'ом он рассказал о том, как менялось звучание команды за годы ее существования:

«FILTER — это самый кайфовый проект из всех, чем я когда-либо занимался, потому что он является абсолютным отражением того, что я чувствую каждый день. Если я просыпаюсь злым, я могу написать злую песню для FILTER. Если я в ярости — будет яростная песня FILTER. Если я счастлив, то могу написать что-то более красивое, как, например, песню "Surprise", которая родилась из счастья от того, что я стал отцом.

Именно поэтому я так люблю FILTER. Это мое главное детище. Это моя группа. Это мой ребенок. И я горжусь FILTER.

FILTER развивается очень естественно. Это красивая, постоянно меняющаяся штука, и я очень этим горжусь. Мне кажется, развитие идет именно так, как должно. Это правильная эволюция.»

Говоря о музыкальном направлении нового альбома FILTER, который станет продолжением пластинки "The Algorithm" (2023) и предварительно получил название "The Antidote", Richard сказал:

«Он в чем-то похож на "The Algorithm". Именно поэтому я и назвал его "The Antidote", потому что он словно предлагает решение. "The Algorithm" был проблемой, а "The Antidote" — это лекарство. Альбом тяжелый по звучанию, но в нем есть и красивые, светлые моменты. Как и на всех пластинках FILTER, там присутствует вспышка света в звуковой палитре. Это очень красивая запись. Я ей действительно горжусь. Надеюсь, она выйдет в начале следующего года».

На вопрос, делает ли он больший акцент на индустриальной и тяжелой стороне звучания или же "The Antidote" вобрал в себя элементы всех эпох FILTER, Richard ответил:

«Скорее он вобрал в себя все эпохи FILTER. Хотя первая песня довольно индустриальная. Но при этом она звучит так, словно "Short Bus" встретился с секвенсором и сэмплером. Она называется "Snakes In The Grass", и мы уже играем ее живьем. Интересно, есть ли она уже где-нибудь на YouTube? Мы исполняем эту новую песню на концертах уже пару недель».

Отвечая на вопрос, думает ли он во время работы над новой музыкой о поклонниках FILTER и их ожиданиях или старается полностью от этого абстрагироваться, Patrick сказал:

«Я записываю альбомы FILTER для одного человека. И этот человек — я сам. А потом уже надеюсь, что поклонники полюбят эту музыку так же сильно, как люблю ее я. Даже Rick Rubin говорил: "Нельзя делать альбом для аудитории. Ты должен сам его любить".

Если меня самого не сносит от того, что я создаю, тогда ради чего вообще все это? Если ты не можешь сам себе сказать: "Черт возьми, не могу поверить, что это придумал именно я", — значит, ты не остаешься верен себе.

В таком случае ты начинаешь подстраиваться под чужие желания и ожидания. А художник должен оставаться верен самому себе. Я действительно так считаю. Нужно прислушиваться к собственному внутреннему голосу».

После того как интервьюер заметил, что одни поклонники FILTER хотят услышать агрессию уровня "Hey Man Nice Shot", другие предпочитают уязвимость и эмоциональность "Take A Picture", а третьи ждут более политизированного материала, Richard ответил:

«Я надеюсь, что на "The Antidote" будет понемногу всего этого. Да, только что я сказал, что самый важный человек в творческом плане — это ты сам. Но при этом мне хотелось бы, чтобы слушатели получили от альбома FILTER все, что они любят в этой группе.

Мне нравится и красивая сторона FILTER. Мне нравится и политическая сторона. Мне нравится тяжесть индустриального звучания. Я понимаю, что у меня есть разные поклонники, и каждому нравится своя грань этой группы.

Многие мои слушательницы, например, обожают "Take A Picture", поэтому я стараюсь включать в каждый альбом что-то в этом духе — красивую, мелодичную, почти акустическую композицию.

Наверное, я мог бы собрать отличный плейлист исключительно из таких песен — "Take A Picture", "Surprise" и всего подобного. Такой спокойный, расслабленный FILTER. И это было бы здорово. И я этим горжусь.

Но в то же время я мог бы собрать и абсолютно сокрушительный плейлист из вещей вроде "Hey Man Nice Shot", "Snakes In The Grass", "Obliteration" и других подобных треков. И в этом весь кайф. Можно быть и тем, и другим одновременно».




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