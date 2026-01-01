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*MAX CAVALERA об исполнении Chaos A.D. 32
*Зрители фестиваля Download с интересом наблюдали за действие... 25
*Легендарный продюсер SCOTT BURNS: «Дэт-металл многие восприн... 21
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KK's Priest

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K.K. DOWNING: «Шансы на мое появление в JUDAS PRIEST минимальны»



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Kenneth "K.K." Downing в недавнем интервью ответил на вопрос о том, что для него лично значил ввод в Зал Славы Рок-н-Ролла группы JUDAS PRIEST:

«Сейчас, вспоминая об этом, после того как я сам там побывал и увидел все это своими глазами — весь масштаб Зала славы рок-н-ролла, всю эту грандиозную постановку, шоу, театральность и все остальное, — я должен сказать, что это действительно здорово.

Приятно иметь такое признание. Это то, чем можно по-настоящему дорожить. Когда достигаешь определенного возраста, начинаешь смотреть на такие вещи немного иначе. И, как мне кажется, это что-то реально особенное.

Насколько я понимаю, из по-настоящему хардкорных металл-групп в Зал славы рок-н-ролла были введены только BLACK SABBATH и JUDAS PRIEST. Поэтому я надеюсь, что это поможет проложить дорогу и для остальных великих групп, которые тоже заслуживают там быть.

Надеюсь, со временем мы увидим в Зале славы и ACCEPT, и SAXON, и все остальные металл-группы, которые мы знаем, любим и на которых выросли. Очень хотелось бы, чтобы однажды и они получили свое место в Зале славы рок-н-ролла».

На вопрос, хотел бы он еще хотя бы раз выйти на сцену вместе с JUDAS PRIEST, если бы появилась такая возможность, Downing ответил:

«Сейчас ситуация такова, что возраст стал серьезным фактором для всех нас. Очень серьезным фактором.

К сожалению, Glenn [Tipton] на данный момент уже не может участвовать в деятельности группы в полной мере. Что касается Rob'a [Halford], Ian'a [Hill], Scott'a [Travis] и меня, думаю, с нами пока все в порядке. Хотя я знаю, что у Rob'a были проблемы, связанные с раком, но, насколько мне известно, сейчас у него все хорошо.

Но, если честно, время уже очень позднее. В переносном смысле, конечно. Мы подошли к тому этапу, когда возможности для подобных событий становятся все более ограниченными.

И, насколько я понимаю, проблема в том, что Rob, Ian и нынешний состав JUDAS PRIEST просто не хотят этого. Совершенного этого не хотят.

Такова ситуация».




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