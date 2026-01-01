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Kiss

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Вокалист KISS об аватарах: «Это иммерсивное шоу, оно будет ошеломляющим»



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В новом интервью для USA Today участники группы KISS Paul Stanley и Gene Simmons рассказали о готовящемся шоу KISS с использованием аватаров, премьера которого предварительно запланирована на 2028 год в Лас-Вегасе. Этот проект KISS, название которого пока неизвестно, станет первым крупным выходом на рынок США для Pophouse Entertainment — шведской музыкальной инвестиционной компании, соучредителем которой является Бьорн Ульвеус из группы ABBA.

Основанная в 2014 году компания Pophouse, создавшая проект «ABBA Voyage», в марте 2025 года закрыла свой фонд Pophouse Fund I, привлёкший более 1,3 миллиарда долларов для инвестиций в музыкальные каталоги и интеллектуальную собственность. В рамках сделки KISS с Pophouse, стоимость которой, по имеющимся данным, превышает 300 миллионов долларов, компания приобрела каталог песен группы, права на название, имидж и изображения — включая их культовые рисунки на лице — а также долю артистов в мастер-записях и издательских правах.

Stanley сказал:

«То, что мы создаём, просто поразит зрителей. Это так же реально, как то, что мы с вами сидим здесь. Это иммерсивное шоу, оно будет ошеломляющим».

Ссылаясь на то, что для проведения шоу с аватарами KISS строится специально оборудованный зал, стоимость которого, по имеющимся данным, составляет 200 миллионов долларов, Paul продолжил:

«Нужно построить арену, чтобы с каждого места зрители могли всё видеть с идеального расстояния и под идеальным углом. Но, честно говоря, я думаю, что вряд ли кто-то будет сидеть. Никто не скажет: „Ха-ха, это не похоже на усилитель“. В этом смысле это не концерт, это иммерсивный опыт».

Simmons добавил:

«Есть кинофильм. Есть сценарий. Есть режиссёры… Мы похожи на гусеницу, которая, казалось бы, доживает свои последние дни и заматывается в кокон, но то, что из него выходит, оказывается прекраснее, чем когда-либо».




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