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Snot

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SNOT обещают убойную пластинку



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Участники SNOT Mikey Doling и John "Tumor" Fahnestock в недавнем интервью рассказали о долгожданном новом студийном альбоме возрожденной металл-панк-группы из Санты-Барбары. Пластинка записывается с продюсером, звукорежиссером Chris'ом Collier'ом и станет первым релизом SNOT с новым вокалистом Andy Knapp, который дебютировал в составе группы на концерте в январе 2025 года в Anaheim, штат California. Mikey сказал:

«Мы в полном восторге от того, что получилось».

Tumor добавил: «Это наш второй альбом, а группе уже 30 лет. И Andy делает этот момент особенным для каждого из нас, потому что до того, как мы нашли его, мы вообще не думали, что выпуск еще одной пластинки возможен».

Mikey продолжил: «Это всего лишь второй альбом SNOT за всю историю. Группа существует уже 30 лет, и именно это делает ситуацию такой особенной».

Отвечая на вопрос о музыкальном направлении нового материала SNOT, Mikey сказал:

«Это все тот же SNOT. Здесь есть фанк, есть панк, есть рок-н-ролл. И это чертовски агрессивная музыка».

Tumor добавил: «Да, рецепт вообще никак не изменился. Andy просто вернул в него ту самую приправу, которой нам не хватало».

Mikey согласился: «Да, Andy реально поймал вайб SNOT. Он нашел свое место в этой группе. Мы просто в восторге от него. Он просто е..т».

Говоря о ходе записи альбома, Mikey рассказал:

«Сейчас у нас готовы уже девять песен. После этого тура вернемся домой и закончим пластинку»

Tumor добавил: «А потом продолжим сочинять дальше. Потому что мы подумали: прошло уже 30 лет, так зачем останавливаться сейчас? Будем продолжать сочинять и создавать новую музыку. Нам еще многое нужно наверстать»

Mikey подхватил: «Мы решили выпускать по альбому каждые два года. Такая цель».

На вопрос о реакции публики на возвращение SNOT Mikey ответил:

«Все оказалось даже лучше, чем мы могли себе представить»

Tumor добавил: «Понятно, что всегда найдутся любители потрепать языком и подбросить кому-нибудь дерьма на праздник. Но, если честно, я почти не видел, чтобы в нас кто-то этим дерьмом кидался. И я такой: "Вау".

Люди приняли нас очень тепло, и я за это невероятно благодарен».

Mikey отметил еще одну неожиданную вещь:

«И что особенно поражает — нас приняли молодые фанаты. Это просто взрывает мозг. Вчера мы играли аншлаговый концерт в Честере, и вся толпа была из 18-летних, 16-летних, 19-летних ребят — сплошная молодежь. А наш альбом вышел 28 лет назад. Мы до сих пор не можем в это поверить. Это просто невероятно!»




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