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У SPINESHANK есть новые песни



Участники SPINESHANK Jonny Santos, Tommy Decker и Tommy Decker, Jr. в интервью на Download ответили на вопрос, есть ли у команды планы на запись чего-то нового:



«Изначально мы просто собирались совершить [турне в честь] 25-летия [второго студийного альбома SPINESHANK 2000 года выпуска] "The Height Of Callousness", а тут такой приток поклонников. Это почти как с детьми наших фанатов — появляется все больше и больше детей, и люди хотят новую музыку. Так что прямо сейчас у нас наготове несколько песен, и как только мы вернемся домой из этого [европейского] турне, я на пару дней отправлюсь в Лос-Анджелес записываться с ребятами, работая над новым материалом".



Что касается музыкального направления нового материала SPINESHANK, Decker сказал:



«Итак, у нас появился новый парень, Tommy Decker Jr.. И я полагаю, что он сумел понять нас. Так что, конечно, мы хотим двигаться вперед и смотреть в будущее, но при этом хотим сохранить прежнее звучание SPINESHANK».



Tommy Decker Jr. добавил: «После того, как я выучил этот альбом и играл его так долго, мне кажется, что я избавился от звучания эпохи "The Height Of Callousness", но я также добавляю то, что мне нравится. Поэтому, полагаю, мы сохраним это звучание, но немного продвинемся вперед».







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