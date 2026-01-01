Концертный релиз DARK FUNERAL выйдет летом

DARK FUNERAL выпустят новую концертную работу, получившую название "A Beast To Praise", 21 августа на Century Media Records. В основу релиза легла запись выступления в Fållan, Stockholm 2022 года. Первый сингл из этого релиза, "The Arrival Of Satan's Empire", доступен ниже:
01. Unchain My Soul (07:45)
02. The Arrival Of Satan's Empire (03:54)
03. My Funeral (05:35)
04. Leviathan (04:50)
05. We Are The Apocalypse (04:57)
06. Open The Gates (04:38)
07. When I'm Gone (06:16)
08. Goddess Of Sodomy (04:09)
09. Vobiscum Satanas (04:45)
10. Nail Them To The Cross (05:30)
11. Let The Devil In (05:27)
12. The Secrets Of The Black Arts (04:50)
13. Where Shadows Forever Reign (06:45)
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