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Профессиональное видео с выступления METALLICA



Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось третьего июня на Stadio Renato Dall'Ara, Bologna, Italy, доступно для просмотра ниже:



Creeping Death

For Whom the Bell Tolls

Cyanide

King Nothing

72 Seasons

The Unforgiven

Fuel

Kirk and Rob Doodle ("Ken il Guerriero" by Spectra)

The Day That Never Comes

Wherever I May Roam

Nothing Else Matters

Sad but True

One

Seek & Destroy

Master of Puppets

Enter Sandman Master of PuppetsEnter Sandman http://www.metallica.com







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