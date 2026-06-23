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*Барабанщик ANTHRAX: «Новый альбом — кульминация эпох, идей и... 37
*MAX CAVALERA об исполнении Chaos A.D. 32
*Легендарный продюсер SCOTT BURNS: «Дэт-металл многие восприн... 27
*Зрители фестиваля Download с интересом наблюдали за действие... 25
*Новое видео HANSEN 18
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Pain

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Новое видео PAIN



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Nailed To The Ground, новое видео PAIN, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома " from "Psalms of Extinction".




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23 июн 2026
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industrialist
Поигрался Петяня с нейросеткой.... получился хуевый маталапокалипсис и какой то пиксельный соулслайк
просмотров: 373

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