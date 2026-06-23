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Барабанщик ANTHRAX: «Новый альбом — кульминация эпох, идей и...
37
MAX CAVALERA об исполнении Chaos A.D.
32
Легендарный продюсер SCOTT BURNS: «Дэт-металл многие восприн...
27
Зрители фестиваля Download с интересом наблюдали за действие...
25
Новое видео HANSEN
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Барабанщик ANTHRAX: «Новый альбом — кульминация эпох, идей и...
37
MAX CAVALERA об исполнении Chaos A.D.
32
Легендарный продюсер SCOTT BURNS: «Дэт-металл многие восприн...
27
Зрители фестиваля Download с интересом наблюдали за действие...
25
Новое видео HANSEN
18
все новости группы
Pain
Швеция
Death Metal
Industrial Metal
http://www.painworldwide.com/
Myspace:
http://www.myspace.com/officialpain
Facebook:
https://www.facebook.com/OfficialPain
23 июн 2026
:
Новое видео PAIN
4 май 2026
:
Видео с текстом от PAIN
16 май 2025
:
Новое видео PAIN
24 дек 2024
:
Новое видео PAIN
1 ноя 2024
:
Видео с текстом от PAIN
1 сен 2024
:
Профессиональное видео с выступления PAIN
13 июл 2024
:
PAIN о выступлении на Sweden Rock
9 июн 2024
:
Лидера PAIN не парит, что участник Евровидения спёр у него мотив песни
17 май 2024
:
Новое видео PAIN
12 апр 2024
:
Новое видео PAIN
8 мар 2024
:
Новое видео PAIN
15 сен 2023
:
Новое видео PAIN
14 июн 2021
:
Новое видео PAIN
14 май 2021
:
Кавер-версия ROLLING STONES от PAIN
14 июн 2020
:
Видео с выступления PAIN
6 июн 2020
:
PAIN онлайн!
7 сен 2017
:
Новое видео PAIN
3 янв 2017
:
Новое видео PAIN
11 окт 2016
:
Видео с текстом от PAIN
12 сен 2016
:
Новое видео PAIN
10 авг 2016
:
Новое видео PAIN
5 авг 2016
:
Трейлер нового альбома PAIN
29 июл 2016
:
Трейлер нового альбома PAIN
14 июл 2016
:
Трейлер нового альбома PAIN
8 июл 2016
:
Видео с текстом от PAIN
11 июн 2016
:
Новый альбом PAIN выйдет в сентябре
27 окт 2012
:
Фрагмент нового DVD PAIN
17 окт 2012
:
Выход нового DVD PAIN отложен
20 сен 2012
:
Новый DVD PAIN выйдет в ноябре
25 июл 2012
:
Новый концертный DVD PAIN
24 июл 2012
:
Видео с выступления PAIN
6 сен 2011
:
PAIN и CÉCILE SIMÉONE: новый трейлер
2 сен 2011
:
Басист PAIN пропустит европейский тур
26 авг 2011
:
Лидер PAIN записал песню с CÉCILE SIMÉONE
6 июн 2011
:
Новое видео PAIN
31 май 2011
:
PAIN: "Из России с любовью!"
24 май 2011
:
PAIN: "Пора в дорогу!"
17 май 2011
:
Ремикс от PAIN
13 май 2011
:
Лидер PAIN о новом альбоме
30 апр 2011
:
Детали бонус-CD PAIN
19 апр 2011
:
Новое видео PAIN
13 апр 2011
:
Трейлер к новому альбому PAIN
5 апр 2011
:
Новая песня PAIN
30 мар 2011
:
Трейлер к новому альбому PAIN
22 мар 2011
:
Обложка нового альбома PAIN
15 мар 2011
:
Лидер PAIN подтвердил название альбома
4 мар 2011
:
Трек-лист нового альбома PAIN
9 фев 2011
:
PAIN завершают работу над альбомом
2 ноя 2010
:
PAIN о новом альбоме
3 июн 2010
:
Peter Tägtgren о выпуске последнего альбома PAIN в США
19 мар 2010
:
'Cynic Paradise' PAIN выйдет в США с бонус-диском
8 фев 2010
:
PAIN выпустят концертный альбом
15 май 2009
:
Новый клип от PAIN
19 мар 2009
:
PAIN снимут новый видеоклип
11 дек 2008
:
PAIN: впечатления от России и Украины
5 ноя 2008
:
PAIN и Annete Olzon (NIGHTWISH) выступили на шведском ТВ
30 окт 2008
:
PAIN: видео "Follow Me" в сети
29 окт 2008
:
PAIN: «Обратно в Матушку-Россию»
24 окт 2008
:
Новый альбом PAIN доступен для прослушивания
11 сен 2008
:
PAIN: Трек-лист нового альбома 'Cynic Paradise'
9 авг 2008
:
Новый альбом PAIN выйдет 31 октября.
13 июл 2008
:
Вокалистка NIGHTWISH примет участие в записи альбома PAIN
2 май 2008
:
PAIN возобновили контракт с Nuclear Blast
21 апр 2008
:
PAIN стали жертвами пиротехнической шутки
10 апр 2008
:
PAIN сняли и записали выступление в Париже
16 мар 2008
:
PAIN объявили нового сессионого гитариста
28 фев 2008
:
Гастрольный автобус PAIN был остановлен немецкими полицейскими
26 фев 2008
:
PAIN подверглись нападению в Лейпциге
19 фев 2008
:
PAIN завели туровый дневник
29 янв 2008
:
PAIN: Новый альбом в сентябре
10 дек 2007
:
Лидер PAIN: "Российское турне стало одним из самых запоминающихся моментов в моей жизни!"
20 ноя 2007
:
Все альбомы PAIN будут лицензированы для России
11 окт 2007
:
Лидеру PAIN не терпится снова в дорогу
20 авг 2007
:
PAIN не выступили на фестивале в Турции
17 апр 2007
:
Видео PAIN 'Zombie Slam' online
3 мар 2007
:
PAIN: на новом альбоме сыграют музыканты MOTORHEAD, CHILDREN OF BODOM и IN FLAMES
4 фев 2007
:
PAIN подписались на Roadrunner Records
8 апр 2006
:
Лидер PAIN о новом альбоме
21 ноя 2005
:
Лидер PAIN начинает работу над новым альбомом
12 ноя 2005
:
PAIN выпустят DVD "Life Is Overrated" в январе
7 сен 2005
:
Новое видео от PAIN - 'Nothing'
сегодня
Новое видео PAIN
Nailed To The Ground, новое видео PAIN, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома " from "Psalms of Extinction".
http://www.painworldwide.com/
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23 июн 2026
i
industrialist
Поигрался Петяня с нейросеткой.... получился хуевый маталапокалипсис и какой то пиксельный соулслайк
просмотров: 373
1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
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Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Кино
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Контакты
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).