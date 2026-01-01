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Барабанщик ANTHRAX: «Новый альбом — кульминация эпох, идей и...
37
MAX CAVALERA об исполнении Chaos A.D.
32
Легендарный продюсер SCOTT BURNS: «Дэт-металл многие восприн...
27
Зрители фестиваля Download с интересом наблюдали за действие...
26
Новое видео HANSEN
18
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с
по
Барабанщик ANTHRAX: «Новый альбом — кульминация эпох, идей и...
37
MAX CAVALERA об исполнении Chaos A.D.
32
Легендарный продюсер SCOTT BURNS: «Дэт-металл многие восприн...
27
Зрители фестиваля Download с интересом наблюдали за действие...
26
Новое видео HANSEN
18
все новости группы
Dogma
?
Hard 'n' Heavy
http://www.officialdogma.com/
Myspace:
https://www.instagram.com/officialdogma/
Facebook:
https://www.facebook.com/theofficialdogma
23 июн 2026
:
Новое видео DOGMA
4 май 2026
:
Кавер-версия хита MADONNA от DOGMA
3 апр 2026
:
Новое видео DOGMA
2 апр 2026
:
Профессиональное видео с выступления DOGMA
6 дек 2025
:
Концертное видео DOGMA
30 ноя 2025
:
Профессиональное видео полного выступления DOGMA
13 ноя 2025
:
Профессиональное видео с выступления DOGMA
11 ноя 2025
:
Концертное видео DOGMA
6 авг 2025
:
Профессиональное видео полного выступления DOGMA
25 июл 2025
:
Новое видео DOGMA
7 апр 2025
:
Новое видео DOGMA
19 мар 2025
:
Новая песня DOGMA
28 сен 2024
:
Кавер-версия хита MADONNA от DOGMA
17 ноя 2023
:
Новое видео DOGMA
18 окт 2023
:
Новое видео DOGMA
28 авг 2023
:
Новое видео DOGMA
12 июл 2023
:
Новое видео DOGMA
сегодня
Новое видео DOGMA
My Matricidal, новое видео DOGMA, доступно для просмотра ниже.
http://www.officialdogma.com/
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Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет