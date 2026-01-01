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Chris Jericho & Nuno Bettencourt исполняют хиты OZZY OSBOURNE



Профессиональное видео с выступления Chris Jericho & Nuno Bettencourt, состоявшегося в рамках NAMM и в ходе которого было исполнено попурри из хитов Оззи Осборна, доступно для просмотра ниже:



BAND:

Chris Jericho - Vocals

Nuno Bettencourt - Guitars

Marco Minnemann - Drums

Sean Mcnabb - Bass







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